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Cenazesinde Trump'ı istemeyen senatör John McCain öldü

ABD'de Cumhuriyetçilerin önde gelen senatörlerinden John McCain, 81 yaşında vefat etti.

AA | 26.08.2018 - 04:18..
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Arizona eyaleti senatörü ve eski Cumhuriyetçi başkan adayı John McCain, beyin kanseri teşhisi konularak geçen yıl ameliyat edilmiş ve bir yıldır kanser tedavisi görüyordu. Önceki gün McCain’nin tıbbi olarak tedavisinin durdurulduğu açıklanmıştı.

Cenazesinde Trump'ı istemeyen senatör John McCain öldü

TRUMP'I CENAZESİNDE İSTEMEDİ

29 Ağustos 1936’da doğan ve seçkin bir askeri kariyerin ardından, Temsilciler Meclisi’nde ve ardından ABD Senatosu’nda Arizona’yı temsil etmek üzere seçildi. McCain, siyasi kariyerinin zirvesine 2008’de Cumhuriyetçi partide başkan Adayı olarak girdiği seçimleri kaybetmişti.

Beyin kanserinden hayatını kayıp eden Senatör Mice McCain, geçen ay açıkladığı vasiyetnamesinde ABD Baskan Donald TruMp’ın, cenaze törenine katılmasını istememişti.

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