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Cenazesine 8 kişi katılan Afgan genç defnedildi

Sinop'ta, gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran Enver Çelikkol tarafından tabancayla öldürülen Afganistan uyruklu Sayed Abdullah Hussaini'nin cenazesi toprağa verildi.

DHA | 11.09.2018 - 20:34..
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Zeytinlik Mahallesi'ndeki binanın zemin katında meydana gelen Afgan Sayed Abdullah Hussaini, evinin balkonunda otururken, gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran Enver Çelikkol ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Çelikkol, tabancayla Hussaini'ye tek el ateş etti. Hussaini, göğsüne isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirirken, Çelikkol ise kaçtı.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri, Enver Çelikkol'u saklandığı arazide yakaladı. Saldırıda kullandığı iddia edilen tabanca da evinin yakınındaki arazide bulundu. Çelikkol'un, emniyetteki ifadesinde, balkonda gürültü yaptığını öne sürdüğü komşusu Hussaini'yi uyardığını, aralarında tartışma çıktığını, cinayeti de bu sırada işlediğini söylediği öğrenildi. Enver Çelikkol, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cenazesine 8 kişi katılan Afgan genç defnedildi VİDEO

EŞYALARIYLA DEFNEDİLDİ

Sayed Abdullah Hussaini'nin cenazesi ise otopsi sonrası kimsesiz olduğu için belediye görevlilerince alınıp, öğle vakti Kemalettin Sami Paşa Camii'ne getirildi. 8 kişinin kıldığı namaz sonrası Hussaini'nin cenazesi, götürüldüğü Çukurbağ Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sayed Abdullah Hussaini'nin kıyafetleri ve özel eşyaları da poşet içinde tabutla birlikte mezara konuldu.

Cenazesine 8 kişi katılan Afgan genç defnedildi

Cenazesine 8 kişi katılan Afgan genç defnedildi

Cenazesine 8 kişi katılan Afgan genç defnedildi

Cenazesine 8 kişi katılan Afgan genç defnedildi

Cenazesine 8 kişi katılan Afgan genç defnedildi

Cenazesine 8 kişi katılan Afgan genç defnedildi

Cenazesine 8 kişi katılan Afgan genç defnedildi

Cenazesine 8 kişi katılan Afgan genç defnedildi

Cenazesine 8 kişi katılan Afgan genç defnedildi

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