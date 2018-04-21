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Cenazesini 'hoşça kalın' pankartıyla uğurladılar

Sakarya'da vefat eden bir kişinin vasiyeti üzerine yakınları, evine 'Mustafa Anat'tan sevgiler, hoşça kalın' yazılı pankartı astı.

DHA | 21.04.2018 - 23:46..
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Akyazı İlçesi'nde, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren 62 yaşındaki Mustafa Anat'ın cenazesi, son kez götürüldüğü evindenden 'Mustafa Anat'tan sevgiler, hoşça kalın' yazılı pankartla uğurlandı. Pankat için Anat'ın vasiyette bulunduğu belirtildi.

Akyazı Cumhuriyet Mahallesi'nde emekli Mustafa Anat, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Mustafa Anat'ın cenazesi evine helallik alınması için son kez getirildi.

Cenazesini 'hoşça kalın' pankartıyla uğurladılar

VASİYETİ ÜZERİNE PANKARTLA UĞURLANDI

Cenaze evinde ölen kişinin vasiyeti üzerine yakınları tarafından 'Mustafa Anat'tan sevgiler, hoşça kalın' yazılı pankart asıldı. Mustafa Anat'ın cenazesi evden bu pankartın altında çıkarılarak ilçedeki Seyfeler Camii'ne taşındı. Anat, burada kılınan cenaze namazının ardından Akyazı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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