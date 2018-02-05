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Cenazeye giden araç kaza yaptı: 1 ölü 11 yaralı

Kastamonu'da, vefat eden bir yakınlarının cenaze törenine gidenleri taşıyan minibüs devrildi.

AA | 05.02.2018 - 06:56..
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Mahmut Balcı (29) idaresindeki 41 LG 822 plakalı minibüs, Kastamonu-Sinop Karayolu Bük köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Cenazeye giden araç kaza yaptı: 1 ölü 11 yaralı

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ AĞIR 11 YARALI

Kazada Emine Şen (73) hayatını kaybederken, sürücü Balcı ile Ayşe Çalışkan (60), Naime Çalışkan (48), Sabire Öztürkel (26), Fatma Hafize Koç (33), Emine Güngör (52), Hasan Akça (61), Reşit Akça (32), Mehmet İşler (33), 5 yaşındaki Ayşe Rumeysa Çalışkan ve 2 yaşındaki Miraç Öztürkel yaralandı.

Yaralılardan Ayşe Rumeysa Çalışkan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Cenazeye giden araç kaza yaptı: 1 ölü 11 yaralı

Öte yandan, devrilen minibüste bulunanların, vefat eden bir yakınlarının cenaze törenine gitmek için Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden Samsun'un Vezirköprü ilçesine gitmek için yola çıktıkları kaydedildi.

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