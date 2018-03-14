Bursa'dan İstanbul'daki kardeşinin cenazesine gitmek isterken yanlış yöne giren otomobil otobanda kilometrelerce tersten giderek, kendi şeridinde ilerleyen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Aracın kilometrelerce ters şeritten ilerlediği öğrenilirken, feci kaza anı da saniye saniye görüntülendi.

Cenazeye giderken otobanda ters şeride girince facia yaşandı ViDEO

2 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Çarpışma sonucu ters şeritten gelen otomobil alev almaya başladı. Aracın içerisinde bulunan 2 kişi yanarak can verirken, diğer otomobildeki Osman Ataş (42), Emine Ataş (42) ile çocukları Yusuf Buğra (6) yaralı olarak kurtuldu.