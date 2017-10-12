taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.227
USD
3,6369
EURO
4,3186
ALTIN
151,51
PETR
56,5500

Cenazeye tecavüz iddiası Bircan İpek'i kızdırdı

Cenaze aracı şoförü Harun Ç.'nin, Aleyna G.'nin cenazesine tecavüz ettiği iddiası nedeniyle çılgına dönen İpek, "Allah belasını versin" dedi

12.10.2017 - 10:15
  1. Haberler
  2. Medya

Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programında cenaze aracında yaşanan vahşet masaya yatırıldı.

İddiaya göre; cenaze aracı şoförü Harun Ç., Aleyna G.'nin cenazesine tecavüz etti.

"ÖLÜMÜZÜ TESLİM EDEMİYORUZ"

Skandal olay karşısında çok sinirlenen programın yorumcularından Bircan İpek, "Böyle bir şey olabilir mi ya. Allah belasını versin. Ölümüzü teslim edemiyoruz. Bir herif var, arabayı durdurup cenazeye tecavüz ediyor. Aklım almıyor." diye tepki gösterdi.

Programın yorumcularından Nihat Doğan, oldukça sinirlenen Bircan İpek'i sakinleştirmeye çalıştı.

Cenazeye tecavüz iddiası Bircan İpek'i kızdırdı VİDEO

Cenazeye tecavüz iddiası Bircan İpek'i kızdırdı

İlginizi Çekebilir
Can Dündar vatan hainliğini sevdi
Daha önceden bilgilendirilmiş gibi kanlı darbe girişiminden önce Almanya'ya kaçan Can Dündar, "Vatan haini" adlı kitabını piyasaya çıkardı.
'Payitaht Abdülhamid' dizisinde geceye damga vuran sahne
TRT'nin sevilen dizilerinden 'Payitaht Abdülhamid'in ikinci sezonu, yeni sürükleyici bölümleriyle devam ediyor.
'Payitaht Abdülhamid' dizisinde geceye damga vuran sahne
Sultan Abdülhamid'in Yunanlıların teslim anlaşması için İngiliz ve Yunan Sefirleriyle masaya oturduğu anlar izleyicinin ilgisini topladı.
TBT nedir
TBT (Throw Back Thursday), Instagram'da kullanılan en popüler etikettir.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk canlı yayınında Ortadoğulu ve korkak kavgası

CNN Türk canlı yayınında Ortadoğulu ve korkak kavgası

159
Oğlunu ihbar eden babaya valilikten iyi haber

Oğlunu ihbar eden babaya valilikten iyi haber

21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Boşnak gençlerle ilahi söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Boşnak gençlerle ilahi söyledi

89
HDP'liler terörist cenazesi görüntüsünü inkar etti

HDP'liler terörist cenazesi görüntüsünü inkar etti

93
Irak sınırına tank sevkiyatı

Irak sınırına tank sevkiyatı

49
Meclis'te SİHA tartışması

Meclis'te SİHA tartışması

258
Kılıçdaroğlu'ndan ABD-Türkiye gerilimine ilişkin yorum

Kılıçdaroğlu'ndan ABD-Türkiye gerilimine ilişkin yorum

200
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM