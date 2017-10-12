Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programında cenaze aracında yaşanan vahşet masaya yatırıldı.

İddiaya göre; cenaze aracı şoförü Harun Ç., Aleyna G.'nin cenazesine tecavüz etti.

"ÖLÜMÜZÜ TESLİM EDEMİYORUZ"

Skandal olay karşısında çok sinirlenen programın yorumcularından Bircan İpek, "Böyle bir şey olabilir mi ya. Allah belasını versin. Ölümüzü teslim edemiyoruz. Bir herif var, arabayı durdurup cenazeye tecavüz ediyor. Aklım almıyor." diye tepki gösterdi.

Programın yorumcularından Nihat Doğan, oldukça sinirlenen Bircan İpek'i sakinleştirmeye çalıştı.

Cenazeye tecavüz iddiası Bircan İpek'i kızdırdı VİDEO