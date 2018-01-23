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CENCTOM komutanı Rakka'da teröristleri ziyaret etti

ABD’nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, Suriye’nin Rakka kentinde bulunan YPG kampını ziyaret etti, terörist müttefiklerini denetledi.

Haber Merkezi | 23.01.2018 - 13:19..
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ABD'nin teröristlerle ahlaksız "ittifak-müttefik" faaliyetleri devam ediyor. Terör örgütü DEAŞ'tan alınan, ardından yeni bir terör üssü haline getirilen Rakka'yı ziyaret etti.

ABD’nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, Suriye’nin Rakka kentinde bulunan YPG kamplarına plansız bir ziyaret gerçekleştirdi.

HÜKÜMET YETKİLİSİ İLE BERABER

Rakka'dan gelen görüntüler, bir diğer diğer PKK temsiclisi olan Bret McGurk'un Brett McGurk, Twitter hesabından paylaşıldı.

Votel ile Rakka'ya giden bir gazetecinin aktardığı fotoğraf altında “General Votel, bir zamanlar DEAŞ tarafından idamlar için kullanılan Rakka’taki futbol stadını geziyor" ifadeleri kullanılıyor.

CENCTOM komutanı Rakka'da teröristleri ziyaret etti

"ORTAKLARIMIZLA BULUŞMAK GURUR VERİCİ"

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Direktörü Mark Green, attığı tweet mesajında General Votel ile Rakka’ya gittiğini “Bugün (dün) Rakka’ya CENTCOM Generali Votel ile gittim. Amerika’nın insani verdiği destek umut vaadediyor, ulusal güvenliğimizi sağlamlaştırıyor. USAID’in etkisine tanık olmak ve sahadaki inanılmaz ekiplerimizle buluşmaktan gurur duyuyorum.” sözleriyle duyurdu.

CENCTOM komutanı Rakka'da teröristleri ziyaret etti

TERÖRİSTLERİN ARKASINDALAR

ABD'nin en yetkili isimlerinden olan CENTCOM komutanı Votel'in bu ziyareti YPG'ye olan desteklerini sürdüreceklerinin bir belirtisi olduğu iddia edildi.

ABD'li kumandan geçtiğimiz günlerde Afrin koalisyonun alanı değil diyerek Türkiye'ye operasyon konusunda bir kez daha düşünmesi mesajını vermişti.

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