taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.599
USD
4,2303
EURO
5,0594
ALTIN
178,60
PETR
74,9600

Cendere Köprüsü 1800 yıldır ayakta

Adıyaman'da 'Tek kemerli' olma özelliğini elinde bulunduran Cendere Köprüsü, 1800 yıldan beri ayakta kalmayı başardı.

İHA | 06.05.2018 - 10:20..
  1. Haberler
  2. Projeler

Nemrut Dağı, Perre Antik Kent, Eski Kahta Kalesi (Yeni Kale), Karakuş Tepesi gibi Kommagene Uygarlığına ait birçok tarihi değeri bünyesinde barındıran Adıyaman’da 300’den fazla tarihi ve kültürel mekan bulunuyor. ‘Açık hava müzesi’ konumundaki Adıyaman, tarihi zenginlik, doğal ve kültürel değerleri ile tarih sahnesinde yer alıyor.

Cendere Köprüsü 1800 yıldır ayakta

YERLİ VE YABANCI TURİST AKINI

Bu tarihi zenginliklerden bir tanesi olan dünyanın ‘tek kemerli’ nadir tarihi köprülerinden bir tanesi olan Cendere Köprüsü drone ile havadan görüntülendi. Bütün ihtişamı ile 1800 yıldan beri ayakta durmayı başaran Cendere Köprüsü, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Roma İmparatoru Septimius Severius (MS.192-211) zamanında XVI. Lejyon tarafından 92 büyük blok kesme taştan yapılan, 120 metre uzunluğunda, 30 metre yüksekliğinde ve 7 metre genişliğindeki Cendere Köprüsü, iki kaya üzerine oturtulmuş ve köprünün en ilginç mimari özelliği harç kullanılmadan yapılmış olması.

Cendere Köprüsü 1800 yıldır ayakta

KÖPRÜNÜN HER İKİ TARAFINDA 2’ŞER TANE KORİRT BAŞLIKLI SÜTUN BULUNUYOR

Severius zamanında Samsat’ta karargah kuran XVI. Lejyon tarafından yapılan köprünün her iki tarafında 2’şer tane korirt başlıklı sütun bulunuyor. Bu sütunların İmparator Severius, karısı Julia Donna, oğulları Cacaralla ve Geta’ya adandığı biliniyor. İmparatorun ölümünden sonra Geta ile taht kavgasına giren Cacaralla, Geta’yı öldürür ve onun adına dikilen sütünü yıktırır. Bu nedenden dolayı Cendere üzerinde bulunan korirt başlıklı 4 sütundan 3 tanesi ayakta duruyor.

Cendere Köprüsü 1800 yıldır ayakta

ARAÇ GEÇİŞLERİNE İZİN YOK

2003 yılı sonu itibariyle alternatif olarak araç geçişleri için yapılan 350 metre uzunluğundaki alternatif köprünün yapılmasının ardından Cendere Köprüsü’nden araç geçişlerine izin verilmiyor. Köprü sadece ziyaretçilerin kullanımına açık.

Kanyondan akan Cendere çayının iki tarafını birleştirdiği için bu isim verilen köprü, her iki taraftan rampa biçiminde olup yükselerek orta kısımda birleşmekte. Bu özellik köprünün statik olarak dayanıklılığını artırmakta hem de anıtsal bir görünüm kazandırmaktadır. Cendere Köprüsü Antik Roma mimarisinin muhteşem anıtsal bir örneğini oluşturuyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Restorasyonu tamamlanan Mısır Çarşısı görüntülendi
355 yıllık Mısır Çarşısı, 5 yıl süren restorasyon çalışmaları sonunda yeni yüzüne kavuştu.
Bostancı- Dudullu Metrosu'nda çalışmalar sürüyor
13 istasyon inşa edilmesi planlanan Bostancı- Dudullu Metrosu'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor.
İmar barışında kapsam dışı olay yerler
İmar barışı düzenlemesi, İstanbul Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarımada içindeki bazı alanlarda uygulanmayacak.
İBB, Şişli'ye dev şehir parkı kuruyor
İBB, İstanbul’un en değerli alanlarından biri olan Şişli’deki İSKİ binalarını yıkarak yeşile feda ediyor. Rayiç bedeli 185 milyon TL olan 20 bin metrekarelik araziye “Şehir Parkı” yapılıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tapu harcında oran düşürüldü

Tapu harcında oran düşürüldü

92
'Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edebilir'

'Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan edebilir'

85
Muharrem İnce, Demirtaş'ı ziyaret edecek

Muharrem İnce, Demirtaş'ı ziyaret edecek

170
Bangladeş'ten İslam ülkelerine çağrı: Arakan'ı unutmayın

Bangladeş'ten İslam ülkelerine çağrı: Arakan'ı unutmayın

46
Adriana Lima yakın takipte

Adriana Lima yakın takipte

5
Restorasyonu tamamlanan Mısır Çarşısı görüntülendi

Restorasyonu tamamlanan Mısır Çarşısı görüntülendi

7
Düğünden dönen iki araç çarpıştı: 2 ölü 5 yaralı

Düğünden dönen iki araç çarpıştı: 2 ölü 5 yaralı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM