taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2933
Euro
7.39445
Altın
1199.91
Borsa
97988.16
Gram Altın
242.834

Ceneviz Kalesi'nde yeni bulgulara rastlandı

Batı Karadeniz'in önemli sahil kentlerinden Düzce'deki 8 asırlık Ceneviz Kalesi'nin restorasyon çalışmalarının ardından bölge turizmini canlandırması hedefleniyor.

AA | 22.09.2018 - 10:58..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Karadeniz ticaret yolunu kullanan gemilerin güvenliğinin sağlanması ve denetimi amacıyla Cenevizliler tarafından inşa edilen kale, yaklaşık 4 yıl önce UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize sıfır konumuyla tarihi misyonunun izlerini taşıyan kalenin sınırları içerisinde, Avrupa Çevre Eğitim Vakfı tarafından Karadeniz sahillerine verilen mavi bayraklı plaj bulunuyor.

Ceneviz Kalesi'nde yeni bulgulara rastlandı

TURZİZME CANLILIK KATACAK

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından arkeolojik doğal sit alanı ilan edilen Ceneviz Kalesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan restorasyon çalışmalarının yüzde 50'si tamamlandı.

Arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmalarında yeni bir giriş kapısı ve tarihi kalıntılar bulundu.

İki yılı aşkın süredir çalışmaları devam eden 8 asırlık kalenin, yenilenen yüzüyle sahil kenti Akçakoca'da turizme canlılık kazandırması bekleniyor.

Ceneviz Kalesi'nde yeni bulgulara rastlandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti

Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti

384
İran'da terör saldırısı

İran'da terör saldırısı

52
Ekmek almaya giden astsubaya maganda kurşunu

Ekmek almaya giden astsubaya maganda kurşunu

30
Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor

Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor

50
Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı

Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı

128
Suriye halkından Erdoğan'a: Lütfen bizi kurtar

Suriye halkından Erdoğan'a: Lütfen bizi kurtar

99
Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri

Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM