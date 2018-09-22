Ceneviz Kalesi'nde yeni bulgulara rastlandı

Karadeniz ticaret yolunu kullanan gemilerin güvenliğinin sağlanması ve denetimi amacıyla Cenevizliler tarafından inşa edilen kale, yaklaşık 4 yıl önce UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize sıfır konumuyla tarihi misyonunun izlerini taşıyan kalenin sınırları içerisinde, Avrupa Çevre Eğitim Vakfı tarafından Karadeniz sahillerine verilen mavi bayraklı plaj bulunuyor.

TURZİZME CANLILIK KATACAK

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından arkeolojik doğal sit alanı ilan edilen Ceneviz Kalesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca başlatılan restorasyon çalışmalarının yüzde 50'si tamamlandı.

Arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmalarında yeni bir giriş kapısı ve tarihi kalıntılar bulundu.

İki yılı aşkın süredir çalışmaları devam eden 8 asırlık kalenin, yenilenen yüzüyle sahil kenti Akçakoca'da turizme canlılık kazandırması bekleniyor.