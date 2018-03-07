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Cenevre'de Doğu Guta partisi

Doğu Guta'da katledilen siviller için üzülen BM heyeti, ABD ve Suudilerin ortak olarak hazırladığı partide keyiflendi.

Haber Merkezi | 07.03.2018 - 15:08..
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Cenevre'de Doğu Guta partisi

Doğu Guta'da Esad rejiminin yaptığı katliamı konuşmak için Cenevre'de bir araya gelen BM İnsan Hakları Konseyi üyeleri, toplantının ardından Suudi Arabistan ve ABD'li delegelerin ortak olarak hazırladığı partide çılgınlar gibi eğlendi.

"İŞTE KONSEY BU"

Partiden görüntü paylaşan Josef Ajlan, "Burası BM İnsan Hakları Konseyi. Dans ederek Suriye'nin acılarını paylaşıyorlar. İşte konsey bu ve burada Arap dünyasının ve ezilenlerin meselelerini konuşuyorlar." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Cenevre'de Doğu Guta partisi

Cenevre'de Doğu Guta partisi VİDEO

Cenevre'de Doğu Guta partisi

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