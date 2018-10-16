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Cenevre'de İsrail'i çıldırtan konuşma

Kuveyt Milli Meclis Başkanı Merzuk El Ganim, Parlamentolararası Birlik Genel Kurulunda İsrail'in ırkçı ve ayrımcı bir devlet olduğunu söyleyince, İsrail heyeti kızıp salonu terk etti.

İHA | 16.10.2018 - 14:15..
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Kuveyt Milli Meclis Başkanı Merzuk El Ganim, Parlamentolararası Birlik Genel Kurulunda İsrail'in ırkçı ve ayrımcı bir devlet olduğunu söyleyince, İsrail meclisi üyeleri salonndan ayrıldı.

Cenevre'de İsrail'i çıldırtan konuşma

ULUS DEVLETİ YASASINA ELEŞTİRİ

Kuveyt Milli Meclis Başkanı Merzuk El Ganim, İsviçre'de, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen Parlamentolararası Birlik 139. Genel Kurul Toplantısı'na katılarak bir konuşma yaptı. Ganim yaptığı konuşmada, Filistin topraklarında İsrail'in politikalarını sert sözlerle eleştirdi.

Cenevre'de İsrail'i çıldırtan konuşma VİDEO

Ganim, İsrail Meclisinde kabul edilen "Yahudi Ulus Devleti" yasasını kınayarak, İsrail'in ırkçı ve ayrımcı bir devlet olduğunu vurguladı. Ganim konuşmasında ayrıca, işgale ve adaletsizliğe karşı 70 yıldır onurlu bir direniş gösteren Filistinlilere selamlarını iletti.

Cenevre'de İsrail'i çıldırtan konuşma

ALKIŞ ALDI

Ganim'in konuşması salonda bulunan İsrail heyetini kızdırdı. İsrail heyeti Ganim'in konuşmasına tepki göstererek, salonu terk etti. Ganim'in konuşması, salondaki diğer meclis temsilcilerinden büyük alkış aldı.

Cenevre'de İsrail'i çıldırtan konuşma

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