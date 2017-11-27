Çengelköy'ün 15 Temmuz iddianamesi hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan bin 318 sayfalık iddianamede Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Çengelköy Polis Merkezi'nin işgal girişiminde bulunulması ile Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy ve Beykoz'da yaşanan olaylara yer verildi.

103 ŞÜPHELİ YER ALDI

İddianamede, eski albaylar Mürsel Çıkrıkçı ve Muammer Aygar'ın da aralarında bulunduğu 76'sı tutuklu 103 şüpheli yer aldı. İddianamede darbecilerin söz konusu yerlerde kendilerine direnen gazeteci Mustafa Cambaz ile Burak Cantürk, Fatih Dalgıç, Gökhan Esen, Halil Kantarcı, Kader Sivri, Murat Akdemir ve Osman Yılmaz'ı şehit ettikleri kaydedildi.

ÜÇER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

İddianamede; 16 kişi mağdur, 195 kişi de müşteki olarak belirtildi. Aralarında 39'u rütbeli, 76'sı tutuklu 103 kişi de şüpheli sıfatıyla iddianamede yer aldı. Tüm şüpheliler için, "Anaysayı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

8 KİŞİ ŞEHİT EDİLDİ

İddianamede, çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edildiği, aralarında vatandaş ve kolluk görevlilerinin de bulunduğu 135 kişinin, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçuna maruz kaldığı, bunlardan 62'sinin silahla vurularak yaralandıkları kaydedildi. İddianamede, çıkan olaylarda 33 vatandaşın hürriyetinin kısıtlandığı, 11 müştekinin "kasten yaralamaya" maruz kaldığı, 46 kişinin aracına ve iş yerine hasar verildiği belirtilerek, aralarında Çengelköy Polis Merkezi'nin de bulunduğu 5 kamu binasına da hasar verildiği anlatıldı.

İddianamede, bazı şüpheliler hakkında da ayrıca "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "mala zarar verme", "iş yeri dokunulmazlığı ihlali" gibi suçlardan da çeşitli oranlarda hapis cezası talep edildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.