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Cengiz Aytmatov heykeli Maltepe’de açıldı

"Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin öyküsü gibi pek çok öykünün yazarı, Kırgız Edebiyatçı Cengiz Aytmatov’un heykeli, 89’uncu doğum gününde Maltepe’de açıldı.

İHA | 12.12.2017 - 15:31..
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Cengiz Aytmatov heykeli Maltepe’de açıldı

Cengiz Aytmatov heykelinin açılışı Cevizli Mahallesi’nde bulunan Cengiz Aytmatov Parkı’nda gerçekleşti.

Cengiz Aytmatov heykeli Maltepe’de açıldı

Açılışa, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra, Aytmatov’un oğlu Asgar Aytmatov, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Mesim Haciyev ve Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mirlan Arstanbaev’in katıldı.

Cengiz Aytmatov heykeli Maltepe’de açıldı

"HAK ETTİĞİ YERDE OLMASI GEREKİYORDU"

Açılış öncesi saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Açılış programında konuşan CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Dünya edebiyatçısını, dünya sanatçısını bir dünya adamını bugün 89’uncu doğum gününde Maltepe’de ağırlıyoruz. Onu Türk insanı ile buluşturuyoruz. Hak ettiği yerde olması gerekiyordu. Maltepe’de buradaki en büyük parklardan birisinin adını Aytmatov Parkı olarak değiştirdik. Ve 89’uncu doğum gününde de onun anısı önünde saygıyla eğildiğimiz onu genç kuşaklara taşımak, gen kuşaklarla bizim aramızda bir köprü vazifesi görmesi amacıyla da Aymatov’un eserini buraya kazandırdık. Kendisi gönlümüzde yer etmiş bir sanatçı zaten onu Maltepe’de ağırlamaktan büyük bir onur duyuyoruz.” dedi.

Cengiz Aytmatov heykeli Maltepe’de açıldı

Babasının heykelinin Maltepe’deki açılışına katılan Asgar Aytmatov ise “Mutluyum, heyecanlıyım. Sağ olsun Bedrettin Dalan, sağ olsun Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Maltepe Belediyesi’ni tüm çalışanları sağ olsun.” şeklinde konuştu.

Cengiz Aytmatov heykeli Maltepe’de açıldı

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Cengiz Aytmatov heykeli Maltepe’de açıldı

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