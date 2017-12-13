Cengiz Aytmatov'un doğumunun 89. yılı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesinde düzenlenen programda, ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov doğumunun 89'uncu yılında anıldı.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi Usta, fakültenin konferans salonunda düzenlenen programda, Cengiz Aytmatov'un romanların birçok dile çevrildiğini hatırlattı.

CENGİZ AYTMATOV ESERLERİYLE ANILDI

Fakülte olarak Aytmatov'u doğumunun 89'uncu yılında anmanın anlamlı olduğunu dile getiren Usta, "Aytmatov'un eserlerinin bilinmesi ve dünyada çok sayıda kişi tarafından okunması çok önemlidir. Onun eserlerini okumaya başlayan kişiler, sanki o dönemde yaşıyor ve olayın kahramanlarından biri haline geliyor. Öylesine içten ve derin bir anlatımı var ki bu nedenle de büyük ilgi görüyor." dedi.

BELGESEL GÖSTERİMİ YAPILDI

Daha sonra senarist ve yönetmen Bekbolot Haydaraliyev tarafından hazırlanan ve Cengiz Aytmatov'un hayatını anlatan "Benim sözümü benim canımı bil" belgeselinin gösterimi yapıldı.

Gösterimin ardından Haydaraliyev ile edebiyatçı Prof. Dr. Layli Ükübayeva, yazarın yaşamı, eserleri, hayata bakışı konusunda sunum yaptı.

Etkinlikler kapsamında İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık Topluluğunca da "Kadrajımda yaşam" konulu fotoğraf sergisi de açıldı.