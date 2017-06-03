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Cengiz Çandar'ın FETÖ ve PKK güzellemeleri
Cengiz Çandar FETO'yu övdü, ölen PKK'lının ardından ağladı.
03.06.2017 - 16:27
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Ülkesine karşı bu kadar nefret dolu olmanın adı Türkiye'de solculuktur.
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