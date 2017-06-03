Cengiz Çandar'ın FETÖ ve PKK güzellemeleri

Yunanistan, FETÖ'cü 5 şüpheli ile yanlarındaki 1 kadın ve 4 çocuğu şişme botla Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sert yüklenerek; "15 Temmuz'da kaçmak mı hak ve özgürlük mücadelesi" dedi.

Süper Lig'de aralarında UEFA Avrupa Ligi yarışı ve kümede kalma savaşının da olduğu 5 kritik karşılaşmanın skorları anbean Kralspor'da...

1 Arda Turan ve Aslıhan Doğan yeniden birlikte Çift 8 ay önce ayrılmıştı ve Arda Instagram aşklarıyla gündeme gelmiş magazin basınında adından sıkça söz ettirmişti.

2 Fuat Avni’nin yeni fotoğrafları ortaya çıktı FETÖ’nün Fuat Avni isimli Twitter hesabını yöneten firari Said Sefa’nın yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Bu kez yanında Mehmet Altan var.

3 Rusya'dan S400 alımında sona doğru Türkiye ve Rusya, S400 füze sistemlerinin sevkiyatına yönelik teknik konularda anlaştı ve savaş uçağı yapımı hakkında görüşmelere başladı.

4 Beşiktaş'ta Aboubakar defteri kapandı Aboubakar'ın bonservisinin yüzde 60'lık kısmının sahibi olan Lorient Kulübü, golcü futbolcunun bir sezon daha kiralanmasına izin vermedi.

5 81 ilde 'Huzur Ramazan' operasyonu 81 ilde 9 bin 528 personelin katılımıyla kumar ve tombala oynatılan yerlerin denetime tabi tutulduğu "Huzur Ramazan Uygulaması" yapıldı.

6 Ali Koç başkan adaylığını resmen açıkladı Fenerbahçe Mali Genel Kurulu'nda konuşan Ali Koç, daha önce yaptığı açıklamayı yineledi ve başkan adayı olduğunu söyledi.