Cengiz İnşaat’tan İzmir’e 700 milyon liralık proje

İstanbul Yeni Havalimanı'nın müteahhitlerinden Cengiz İnşaat'ın 'ilk markalı' konut projesi Livin İzmir, İzmir Mavişehir'de satışa çıktı.

Diğer projelerden farklı olarak kaba inşaat bittikten sonra satışa çıktıklarını dile getiren Cengiz İnşaat Gayrimenkul Yatırım Koordinatörü Mehmet Cengiz, "İzmir sosyo-ekonomik açıdan oldukça güçlü. Büyüdüğüm şehre hizmet edebilme fırsatını bana sundukları için aileme teşekkür ederim" dedi.

İzmir'de 200 dönüm arazilerinin olduğunu 35 dönümüne bu projeyi yaptıklarını ifade eden Cengiz, "Geri kalan 165 dönüm üzerinde 10 yıl içinde 2 bin-2 bin 500 konut daha geliştireceğiz" diye konuştu.

Projenin değerinin 700 milyon TL olduğunu ifade eden Cengiz, daire fiyatlarının ise 630 bin ila 1 milyon 400 bin lira arasında değiştiğini ve 40 konutu şimdiden sattıklarını kaydetti. Konut atılımına giren İzmir'in önünün açık olduğunu vurgulayan Cengiz, "İzmir'e yoğunlaştık. Konutların çoğunu oturum amaçlayan İzmirlilere sattık" dedi. Cengiz ticari üniteleri ise satmayıp kiralayacaklarını kaydetti. İzmir Mavişehir'de, 35 bin metrekarelik arsa üzerinde 366 konut ve 33 ticari üniteden oluşan projede 1+1'den 5+2'ye kadar değişen konut tipleri yer alıyor.

METREKARESİ 8 BİN LİRA

Projede, 31 kat olarak inşa edilen ve Körfez manzarasına hâkim dikey yaşam sunan bir kule bloku ve 3 ila 7 arasında değişen katlarda inşa edilen 7 adet konut bloku bulunuyor. Metrekare birim fiyatı 8 bin lira olarak belirlenen projede, 1+1 daireler 630 bin TL'den, 2+1 daireler 1 milyon 110 bin TL'den, 3+1 daireler ise 1 milyon 400 bin TL'den başlıyor. Konut sahibi olmak isteyenlere daire bedellerinin yüzde 80'ine kadar banka kredisi kullandırılabilen projede, yaşamın Mart 2019'da başlaması hedefleniyor.

TÜRKİYE'NİN İLK DEĞERLİ YAŞAM MERKEZİ

Proje Türkiye'nin ilk değerli yaşam merkezini bünyesinde bulunduruyor. Merkez İyilik, Estetik, Düşünce, Üretkenlik ve Beraberlik olarak sıralanan 5 temel değerini yansıtacak. Buna göre amfi, düşünce köşesi, iyilik odası gibi sosyal alanlar olacak. Projede bir de alışveriş caddesi yer alacak. Projede metrekare birim fiyatı 8 bin TL olarak belirlenirken metrekare büyüklükleri 50-120 arasında değişiyor.