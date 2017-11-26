Cengiz Kurtoğlu Batum'daki yangından son anda kurtuldu

Dün Gürcistan'ın Batum kentinde bir Türk işadamına ait otelde yangın çıkmış, yangında 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. O yanan otelde ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu ve ailesinin de bulunduğu ve son anda kurtuldukları açıklandı.

BALKON HAYATLARINI KURTARDI

Alevlerin arasında kalan Kurtoğlu ve ailesi yangından son anda kurtulduklarını açıkladı. Ünlü şarkıcı, "Restoran bölümünde balkon vardı. Hemen oraya çıktık. İtfaiye çok geç geldi. Doğalgaz kesikmiş. Yoksa çok daha feci olurdu" sözlerini söyledi.

GÜRCİSTAN'DAKİ OTEL YANGINI

Gürcistan'ın Batum kentinde çıkan otel yangınında 12 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Otelde 100 kişinin otelden tahliye edildiği belirtilmişti.

Batum'da bulunan Leogrand Otel'in Türk işadamı Erol Avgören'e ait olduğu belirlendi.

Batum'da çıkan otel yangınında 12 kişi öldü VİDEO



