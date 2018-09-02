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Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun'dan yılın projesi

Arabesk Müziğin iki dev ismi Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında müzikseverlerle buluştu.

Haber Merkezi | 02.09.2018 - 16:16..
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Geçtiğimiz aylarda bir ilke imza atarak aynı albümde buluşan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, bu kez Türkiye’nin en büyük sahnesi Harbiye Açık Hava'da ‘Usta Çırak’ için bir araya geldi.

Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun'dan yılın projesi

6 BİN 500 KİŞİ EŞLİK ETTİ

Yılın en iddialı arabesk albümü olan ‘Usta Çırak’ ın en sevilen şarkılarını seslendiren Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun’a 6500 kişilik dev bir koro eşlik etti.

Konserin açılışını ‘Yıllarım’ şarkısıyla yapan Cengiz Kurtoğlu, ‘Liselim’, ‘Duvardaki Resim’, ‘Küllenen Aşk’ ve ‘Saklı Düşler’ gibi klasikleşen eserlerini yorumlayarak dinleyicileri geçmişe doğru bir yolculuğa çıkardı. Kurtoğlu’nun ardından hayranlarının yoğun tezahüratları ve alkışları arasında sahneye çıkan Altun, en sevilen şarkılarını Harbiye’yi tıka basa dolduran binler için söyledi.

Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun'dan yılın projesi

BABA OĞUL AYNI SAHNEDE

Konser esnasında müzikseverlerle sohbet eden Hakan Altun "Biz zaten Cengiz abiyle yıllardan beri beraberiz. Ben şarkıların sözlerini yazar, bestelerini yapardım. Cengiz abi de söylerdi. Konservatuvar yıllarında hep Cengiz abiyi dinlerdim. O zamanlar onunla tanışmazken şu an aynı projedeyiz. İnsanlar bizim duygularımızı kendi yüreklerinde hissettiler. Cengiz Kurtoğlu benim zaten manevi abimdi ama babamı kaybettikten sonra manevi babam oldu." dedi.

Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun'dan yılın projesi

Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun'dan yılın projesi

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