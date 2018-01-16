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Cengiz Kurtoğlu'nun acı günü

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu’nun abisi Cemal Kurtoğlu vefat etti.

Haber Merkezi | 16.01.2018 - 07:46..
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Cengiz Kurtoğlu kardeş acısıyla yıkıldı. Bir süredir hastanede tedavi gören ve daha sonra tedavisine evinde devam edilen Cengiz Kurtoğlu'nun abisi Cemal Kurtoğlu, Arhavi'de hayatını kaybetti. Cemal Kurtoğlu'nun cenazesi, bugün günü Arhavi Merkezi Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, son yolculuğuna uğurlanacak. Kurtoğlu, aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Cengiz Kurtoğlu'nun acı günü

ABİSİNİ HASTANEDE ZİYARET ETMİŞTİ

Cengiz Kurtoğlu abisini ölümünden önce hastanede ziyaret etmişti. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Cemal Kurtoğlu, dün kendi evinde hayatını kaybetti. Acı haberi duyan Kurtoğlu ailesi, cenaze için Arhavi’ye gitti. Kurtoğlu, 2014 yılının Ocak ayında da annesini kaybetmişti.

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