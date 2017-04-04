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Cengiz Onural'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sanatçı olarak kabul etmediği Cengiz Onural sosyal medya hesabından cevap verdi.

04.04.2017 - 15:51
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam sanatçılarla bir araya geldiği toplantıda, "Baba bir masal anlat bana" şarkısını kullanmak istediklerini ancak şarkının bestecisinin buna izin vermediğini belirttti.

"SANATÇI DEMİYORUM"

Kılıçdaroğlu, "O şarkıyı kullanmak istedik. Korktular, vermediler. O nedenle şarkıyı besteleyeni de sahibini de kınadım. Asla onlara da sanatçı demiyorum. Kimse kusura bakmasın" demişti.

Cengiz Onural'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt

"SANATÇILARA TARİH KARAR VERİR"

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri ardından sanatçı Cengiz Onural Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Ve "Şarkılarımın politik farklılıklar dışında kalmasını tercih ederim. Kimin sanatçı olduğuna tarih karar veriyor" dedi.

Cengiz Onural'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt

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