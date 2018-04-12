Cenk Başlamış, Putin kitabını Ensonhaber'e anlattı

Rusya Devlet Başkanı Putin, 18 Mart 2018 yılında yapılan seçimlerde yüzde 75 oy oranıyla bir kez daha Rusya Devlet Başkanı seçildi.

Özellikle Suriye ilişkilerinde ve ABD'yle olan restleşmelerde herkesin ne söyleyeceğini merak ettiği iki isimden biri elbette o.

Vladimir Putin hakkında, Türkiye'de yazılan son kitabın yazarı Cenk Başlamış'la bu konu üzerine konuştuk.

"ÇOK FAZLA KAYNAK YOK"

SSCB'nin dağıldığı dönemden itibaren 21 yıl Milliyet gazetesinin Rusya temsilciğini yapan Cenk Başlamış kitabı yazmanın zorluğu hakkında "Putin, kendisiyle ilgili tek kaynak. Geçmişinde KGB ajanı olmasının da payı var. Macron'la ilgili bir kitap yazsaydık belki daha kolay olurdu ancak Putin'in biyografisini yazmak bizi bayağı zorladı." dedi.

"AVANTAJIMIZ ORADA ÇALIŞMIŞ OLMAKTI"

Başlamış, bu zorlu süreç içerisinde işlerini kolaylaştıranın ise uzun yıllar Moskova'da çalışmış olması ve Putin'in başkanlığa giden sürecinde onu takip etmesi olarak değerlendirdi.

"TÜRKİYE'DE PUTİN HAKKINDA YAZILMIŞ EN KAPSAMLI KİTAP"

Cenk Başlamış, Okay Deprem'le birlikte yazdığı kitabı anlatırken şunları aktardı: "Bu kitap, Türkiye'de Putin hakkında yazılmış en kapsamlı kitap. Daha önce Rus Lider'in hayatını anlatan kitaplar vardı ancak onlar çeviriydi. Vladimir Vladimiroviç Putin: Rusya'yı Ayağa Kaldıran Lider kitabı ise Türklerin yazdığı ilk kitap."

"SADECE PUTİN'İN HAYATI YOK"

"İnsanlar bu kitabı neden okumalı?" sorusunu ise Başlamış, "Vladimir Putin'in hayatını ve Rusya'nın son 25 yılını merak edenler bu kitabı okumalı" şeklinde cevapladı.

CENK BAŞLAMIŞ KİMDİR?

1963 yılında İstanbul'da doğan Cenk Başlamış Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nü bitirdikten sonra 1983 yılında Türk Haberler Ajansı’nda gazeteciliğe başladı, 1986 yılında Milliyet’e geçti. 1989 yılında ilk yerleşik Türk muhabir olarak gazetenin Moskova temsilciğine atandı. 2010 yılı sonunda Türkiye’ye döndü, ertesi yıl kendi isteğiyle Milliyet’ten ayrıldı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde ders verdi.

Öte yandan Başlamış, Moskova'da geçirdiği 20 yıl ve SSCB'nin dağılmasından Vladimir Putin'in seçilmesine kadar olan sürece yerinde eşlik etmesi nedeniyle Türkiye'de Rusya konusunda fikri merak edilen ilk isimlerden biri.