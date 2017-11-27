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Cennet çamuru nedir

Hatay ve Kilis yörelerine özgü bir tatlı çeşidi olan Cennet çamuru, Türkiye'nin en çok beğenilen tatlıları arasında yerini almış durumda.

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Yapımı zor olan 'cennet çamuru' adlı tatlıda bol fıstık, tereyağı, şeker pudra şekeri ve tarçın kullanılıyor. Ustaların özenle hazırladığı tatlı Türkiye'nin her tarafında büyük ilgi topluyor.

Cennet çamuru nedir

TESCİL BAŞVURUSU YAPILDI

'Cennet çamuru' ya da 'kaymaklı kırma künefe' isimleriyle bilinen tatlının coğrafi işaret tescilinin yapılması için Türk Patent ve Marka Kurumuna Kilis Valiliği adına başvuruda bulunuldu.

400 YILLIK LEZZET

'Cennet çamuru'nun adı, tatlının üzerindeki kaymaktan geliyor. Kadayıfla yapılan ve 400 yıllık bir lezzet olan bu tatlı, sıcak yeniyor.

Cennet çamuru nedir

KÜNEFE İLE KARIŞTIRILIYOR

Cennet çamuru, kadayıfla yapılmasından dolayı künefe çağrışımı yapıyor ancak künefe değil, aralarında peynir farkı var.

Künefenin yapımı çok daha farklı. Künefeyi Hatay tarafında yemek gerekiyor. Cennet Çamuru künefeyi andırıyor sıcak olması nedeniyle. Fıstık çok ayrı bir lezzet veriyor.

Cennet çamuru nedir


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