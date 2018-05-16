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Cennet Koyu'nda yanan ağaçlar ibret için sergilendi

Balıkesir Ayvalık'ta geçtiğimiz yıl çıkan orman yangınında zarar gören ağaçlar farkındalık yaratmak için cumhuriyet Meydanı'nda sergilendi.

DHA | 16.05.2018 - 19:16..
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Şeytan Sofrası mevkii, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırı içinde bulunan Hakkıbey Yarımadası Cennet Koyu'nda geçen yıl 17 Ağustos'ta çıkan ve 20 hektarlık alanda etkili olan yangında 9 bin 80 ağaç yandı.

5 AĞAÇ SEMBOLİK OLARAK SERGİLENDİ

Yanan ağaçlardan 5 tanesi sembolik olarak Cumhuriyet Meydanı’nda sergilendi. Orman yangınlarına karşı, sosyal farkındalık yaratabilme ve dikkat çekmenin amaçlandığı sergi sırasında, Ayvalık Orman İşletme Şefi Deniz Meltem, Orman Muhafaza memurları Kemal Güzel ve Sabri Acar ile şeflik personeli, ağaçları merakla inceleyen vatandaşlara, yangınların önlenmesi için dikkatli davranılması konusunda uyarılarda bulundu.

Cennet Koyu'nda yanan ağaçlar ibret için sergilendi

'14 SENE BOYUNCA BAKTIĞIMIZ AĞAÇLAR 1-2 SAATTE YOK OLDU'

Yangında tahrip olan 10-14 yaşındaki kızılçamların yer aldığı sergide, ‘yanan ormanlar değil, geleceğimizdir’ mesajı verildi. Ayvalık Orman İşletme Şefi Deniz Meltem, şunları söyledi:

Cennet Koyu'nda yanan ağaçlar ibret için sergilendi

"Ayvalık ve Gömeç ilçelerimizde son 10 yılda çıkan orman yangınlarında 522,4 dönüm alanımız yandı. Maalesef ki çıkan bu orman yangınlarının ağırlıklı olarak sebebi insan kaynaklı olup, ihmal ve dikkatsizliktir. Orman yangınlarıyla mücadelede en önemli unsurlardan bir tanesi, yangın çıkmasını engellemek için önleyici tedbirler almakla birlikte, vatandaşlarımıza gerekli eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ile mümkün olabilecektir.

Cennet Koyu'nda yanan ağaçlar ibret için sergilendi


Buradaki ağaçlar 12-14 yaş arasında ağaçlar. Tohumdan fidana, fidandan toprakla buluşmasından sonra 14 sene boyunca biz bunlara gözümüz gibi baktık. Bakımlarını yaptık. Yok olması sadece 1-2 saati aldı. 14-20 senenin emeklerini bir iki saat içinde yok etmeyelim. Yok eden insanlar olmayalım. Sebebi bizler olmayalım. İnsanlarımızın bu konuda daha duyarlı ve bilinçli olmalarını istiyoruz."

Cennet Koyu'nda yanan ağaçlar ibret için sergilendi

Yangın sezonunun başladığını söyleyen Meltem, "Vatandaşlarımızın gözümüz, kulağımız olarak, en ufak bir duman gördüklerinde 177 Orman Yangın hattına bildirmelerini istiyoruz. 7/24 devriye gezerek, bu konuda uyarıda bulunuyoruz" dedi.

Sergiyi inceleyen vatandaşlar, yangınların üzücü sonuçları olduğunu ve ormanlarda dikkatli davranılması gerektiğini söyledi.

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