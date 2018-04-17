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Central Park'taki Dr. Sims heykeli kaldırıldı

Afro-Amerikan köle kadınlar üzerinde deney yapan jinekolog Dr. Sims'in Central Park'ta bulunan heykelinin, kendi mezarlığına konulacağı belirtildi.

AA | 17.04.2018 - 22:42..
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Central Park'taki Dr. Sims heykeli kaldırıldı

ABD'de New York kent yönetimi, 19. yüzyılda Afro-Amerikan köle kadınlar üzerinde deney amaçlı ameliyatlar yapan Doktor J. Marion Sims'in Central Park'taki heykelini kaldırdı.

NEFRET SEMBOLLERİ ORTADAN KALKIYOR

Kent Tasarımı Komisyonu'nun Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun şehirdeki "nefret sembollerinin" kaldırılması konusunda çalışmalar yürütmek üzere kurduğu danışma heyetinin önerisi üzerine bu kararı aldığı belirtildi.

Central Park'taki Dr. Sims heykeli kaldırıldı

Central Park'taki Dr. Sims heykeli kaldırıldı VİDEO

KENDİ MEZARLIĞINA KONULACAK

Central Park'ın kuzeydoğu köşesinde, 103. Cadde girişinde bulunan bronz heykel bugün granit kaidesinden çıkarıldı. Heykelin, Sims'in mezarının bulunduğu Brooklyn'deki Green-Wood Mezarlığı'na konulacağı belirtildi. Heykel yeni yerinde Sims'in köleler üzerinde iradeleri dışında deneyler yaptığına dair bilgilendirici bir levhayla birlikte sergilenecek.

Central Park'taki Dr. Sims heykeli kaldırıldı

KÖLELERİN ÜZERİNDE DENEYLER YAPTI

"Modern jinekolojinin babası" olarak anılan Dr. Sims'in 1840'ların ortasında geliştirdiği bir tedavi kapsamında Alabama eyaletinde bir plantasyonda çalışan 11 Afro-Amerikan köle kadın üzerinde deneyler yaptığı ve 1850'lerde New York'a taşındıktan sonra tedaviye dair tuttuğu notlarda kadınların kimliğini gizlediği ortaya çıkmıştı.

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