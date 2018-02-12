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Cep telefonu beynimizi nasıl ısıtıyor

TRT 1'de her gün yayınlanan 'Doktor Geldi' programında cep telefonunun insan sağlığı üzerindeki etkisi ve beynimizi nasıl ısıttığı anlatıldı.

Haber Merkezi | 12.02.2018 - 13:26..
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Cep telefonu beynimizi nasıl ısıtıyor

TRT 1'in sevilen programlarından 'Doktor Geldi'de bu hafta cep telefonu kullanımının insan üzerindeki etkisi konuşuldu.

Doç. Dr. Halit Yerebakan, son yıllarda insanlar arasında beyin tümörünün çoğaldığını belirterek bunun nedeninin de cep telefonu kaynaklı olduğunu ifade etti.

Cep telefonu beynimizi nasıl ısıtıyor

"NEREDEYSE YANIK OLUŞUYOR"

Yerebakan, "Radyofrekans dalgalarının bir özelliği var. Suyu ısıtıyor. Bedenimizin çok büyük bir oranı su. Özel ısı haritaları geliştirildi. Termal kameralar sayesinde vücudunuzun ne kadar ısındığınızı görüyorsunuz. Baktığınız zaman yüz ısısı normal, şah damarın geçtiği yerde bir ısı artışı var. Kulağımızın hemen önünde yine bir ısı artışı var. Bir de frontal lob yani alnımızda bir ısı artışı görüyorsunuz. Telefonla konuştuktan 15 dakika sonra alınan bir ısı haritasında neredeyse bir yanık oluşmuş kadar bir ısı artışı olduğu görülüyor." diye konuştu.

Cep telefonu beynimizi nasıl ısıtıyor İZLE

ÇOCUKLARA DİKKAT EDİLMELİ

Telefonların küçük çocuklardan da uzak tutulması gerekitğini de belirten Yerebakan, telefonla oynayan çocuklarda meydana gelebilecek ısı artışına da değindi. 10 yaşındaki bir çocuğun beynindeki ısı artışı orta hattı geçerken, 5 yaşındaki bir çocuğun tüm beynine yayılıyor. Bu yüzden Yerebakan, tüm aileleri daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Cep telefonu beynimizi nasıl ısıtıyor

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