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Cep telefonu için cepten 12,1 milyar lira çıktı

2017'nin ilk yarısında satılan telefonların ortalama satış fiyatı bin 620 lira, toplam 6 aylık ciro ise 12 milyar 117 milyon lira oldu.

09.07.2017 - 11:47
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Cep telefonu için cepten 12,1 milyar lira çıktı

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi, 2017'nin ilk yarısında gerçekleşen telefon satışlarının 7,48 milyon adetle geçen yıla göre artış gösterse de bu artışların beklentileri karşılamadığını kaydetti.

6 AYLIK SATIŞ RAKAMINDA ARTIŞ

Son beş yılın ilk 6 aylık telefon satışları baz alındığında, satışlarda beş yıllık süreçte toplamda yüzde 44'lük artış yaşandığı bilgisini veren Ekşi, 2013 yılının ilk 6 ayında 5,17 milyon olan satışların, 2014'ün ilk yarısında 5,98 milyona, 2015'in aynı döneminde ise 6,9 milyona yükseldiğini dile getirdi.

Ekşi, 2016'nın ilk yarısında 7,36 milyona ulaşan telefon satışlarının bu yılın aynı döneminde 7,48 milyon kadar yükseldiğini ifade etti.

Bu senenin ilk yarı yıl rakamlarına bakıldığında en yüksek satışların referandum sonrasında 1,2 milyon adete kadar yükselen mayıs ayında gerçekleştiğini vurgulayan Ekşi, "Ramazandan dolayı haziran ayında satışlarda göreceli bir düşüş yaşandı." diye konuştu.

SATILAN TELEFONLARI ORTALAMA FİYATI BİN 620 LİRA

MOBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ekşi, 2017'nin ilk yarısında satılan telefonların ortalama satış fiyatının bin 620 lira, toplam 6 aylık cironun ise 12 milyar 117 milyon lira olduğunu söyledi.

Telefonda ikinci el satışlarda KDV'nin yüzde 18 olması ve halen düşürülmesi yönünde bir adım atılmamasından dolayı, ikinci el satışların yüzde 99'unun merdiven altı diye tabir edilen yerlerde yapıldığına işaret eden Ekşi, "Gerçekleşen ticaretin kayıt dışı olması sebebiyle, ikinci el satışların adedi hakkında net bir bilgiye ulaşmak maalesef mümkün olmuyor." diye konuştu.

Ekşi, MOBİSAD olarak bu bilgilere net olarak ulaşamadıkları gibi, devletin de ikinci el cep telefonu satış adet ve ciroları hakkında gerekli bilgiyi sağlayamadığını ve tahsil edilebilecek vergi gelirinden mahrum kaldığını dile getirdi.

Ekşi, "Sürekli gündeme getirdiğimiz gibi yüzde 18 KDV yerine yüzde 1'lik bir KDV uygulaması, hiç gelir elde edilemeyen ve kayıt dışına yönelen ticareti kayıt altına alarak, ciddi bir vergi tahsilatı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

MOBİSAD verilerine göre yıllara ve dönemlere göre satılan telefon adetleri şöyle;

Yıl

İlk 6 Ay (Satış Adedi)

İkinci 6 Ay (Satış Adedi)

Satış Adedi Toplam

2013

5.170.000

6.700.000

11.870.000

2014

5.980.000

7.600.000

13.580.000

2015

6.900.000

8.420.000

15.320.000

2016

7.360.000

7.628.000

14.988.000

2017

7.480.000
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