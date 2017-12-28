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Cep telefonunu verdiği tamirci kabusu oldu

İstanbul Beşiktaş'ta, E.M. isimli kadın, tamir için verdiği cep telefonundaki fotoğraf ve görüntülerinin C.K. tarafından izinsiz kopyalandığı gerekçesiyle dava açtı.

DHA | 28.12.2017 - 11:21..
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İstanbul Beşiktaş'ta bir çocuk annesi E.M.'nin tamir için verdiği cep telefonundaki fotoğraf ve görüntüleri izinsiz kopyalayarak, şantaj yaptığı iddiasıyla 18 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan sanık C.K., hakim karşısına çıktı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık C.K., cezaevinden getirildi. Şikayetçi E.M., de avukatıyla duruşmaya katıldı. Seyyar olarak telefon aksesuarı sattığını, tamircilik yapmadığını anlatan sanık C.K.,   E.M. ile kendisinden alışveriş yapması üzerine tanıştığını söyledi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

C.K. , E.M.'nin telefonunu kopyalamadığını, program yüklemediğini, söz konusu fotoğrafları ise İ.K., isimli kişinin kendisine gönderdiğini, kendisinin de bu fotoğrafları E.M.'ye ve ailesine gönderdiğini söyledi. 

Fotoğrafları şantaj amaçlı göndermediğini iddia eden sanık, hakaret ve tehdit içeren yazışmaları ise, kendisini eşcinsellikle suçlayan E.M.'nin kocasının kardeşi R.M. ile yaptığını ileri sürdü.

Cep telefonunu verdiği tamirci kabusu oldu

"TELEFONUMA TAKİP PROGRAMI YÜKLEMİŞ, WHATSAPP'IMI KOPYALAMIŞ"

Daha sonra söz alan  E.M., sanığın yalan söylediğini belirtti. E.M., "Ben sanıkla telefonuma film kaplatmak için gittiğimde tanıştım. Film kaplattığım telefonumda sorun yaşadığım için tekrar telefonumu sanığa götürdüm. Telefonu alarak tezgah arkasına götürdü. Orada telefona ne yaptığını anlamadım. Tekrar bana getirdi. Sonrasında yaptığım görüşmelerde telefonumun dinlendiğini hissettim. Çünkü bip bip sesleri duyuyordum. Başka bir telefoncuya götürdüm. Bana telefonuma program yüklendiğini ve takip edildiğimi söyledi. Sonrasında WhatsApp'ımın da kopyalandığını öğrendim. Kopyalama işleminin de, sanığın da sürekli seyyar satıcılık yaptığı Mecidiyeköy'deki Ortaklar Caddesi'nde yapıldığı ortaya çıktı." dedi.

"BENİ KENDİ NUMARAMDAN BİLE ARADI"

Sonrasında sanığın kendisini değişik numaralardan aramaya başladığını anlatan E.M., "Hatta kendi numaramdan bile aradı. Benimle görüşmek istedi. Hiçbir zaman görüşmedim. Telefonu çöpe attım. Yeni iki hat aldım. Ancak ICloud şifremi ele geçirdiği için yeni numaralarıma da ulaştı." diye konuştu.

UYGUNSUZ FOTOĞRAFLARINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMAKLA TEHDİT ETTİ İDDİASI

Sanığın kendisiyle konuşmaması durumunda uygunsuz fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayacağını söylediğini anlatan E.M., "Sesli mesaj yoluyla, 'Evden cenazeleriniz çıkacak' diye tehdit etti. Önce aileme söyleyemedim. Ancak dayanılmaz bir hal alınca eşime durumu anlattım. Daha sonra 23 yaşındaki oğlumdan tutun da 80 yaşındaki yakınıma kadar fotoğraf ve görüntülerimi gönderdi. Davacıyım ve şikayetçiyim." diye konuştu. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

4 BUÇUK YILDAN 18 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Yaklaşık 2 aydır tutuklu olan  şüpheli C.K. hakkında "Zincirleme olarak özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri kayda almak ve ifşa etmek", "Zincirleme şantaj", "Bilişim sistemi hukukuna aykırı olarak girme ve orada kalma", "Zincirleme hakaret" suçlarından 4,5 yıldan 18 yıla kadar hapsi isteniyor.

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