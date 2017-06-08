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Cep telefonuyla ilgilenen midibüs şoförü, yolcusunu ezdi

Marmaris'te indiği yolcu midibüsünün altında kalan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

08.06.2017 - 13:23
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Muğla Büyükşehir Belediyesine ait Yeliz Y. idaresindeki 48 EB 012 plakalı yolcu midibüsünün sürücüsü, Büyükşehir Belediyesi Marmaris Otogarı'nda son durakta yolcu Müesser Budur'u (73) indirdi.

ARACIN ALTINDA KALDI, HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada hareket eden aracın altında kalan Budur, 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralı olarak Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı. Müesser Budur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı.

ŞOFÖRÜN CEP TELEFONUYLA İLGİLENDİĞİ ANLAŞILDI

Bu arada, yolcusunu indirdikten sonra hareket eden midibüs şoförünün cep telefonuyla ilgilendiği için yaşlı kadını görememesi araç kameralarınca kaydedildi.

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