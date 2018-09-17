Cep telefonuyla konuşan anne kıza midibüs çarptı

Akşam saatlerinde Süleymaniye Mahallesinde cep telefonuyla konuşarak yolun karşısına geçmek isteyen Suriyeli Zehra M. ile yanında bulunan kızı Fatma M.’ye sürücüsünün adı öğrenilmeyen 63 H 0026 plakalı özel halk midibüsü çarptı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan anne ve kızı için çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Zehra M. ile kızı Fatma M., ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavisi başlanılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Midibüs sürücüsü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.