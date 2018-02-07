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Cep telefonuyla oynarken otomobilini su kanalına devirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, su kanalına devrilen araçtan yara almadan kurtulan Ali Bozkır, "Telefonla oynuyordum. O anda oldu her şey" dedi.

DHA | 07.02.2018 - 15:36..
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Kırmacı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Ali Bozkır yönetimindeki otomobil, yoldan çıkarak demir korkulukları yıkıp su kanalına devrildi.

"TELEFONLA OYNUYORDUM"

Yan yatan otomobilden yaralanmadan kurtulan Ali Bozkır, araçtan çıktı. Telefonu ile oynadığını söyleyen Ali Bozkır, "Biraz dikkatsizlik oldu. Hızım yoktu. Dalgınlığıma geldi. Telefonla oynuyordum. O anda oldu her şey." dedi.

Cep telefonuyla oynarken otomobilini su kanalına devirdi

Polis kazayla ilgili tutanak tuttu. Su kanalındaki otomobil ise çekiciyle kaldırıldı.

Cep telefonuyla oynarken otomobilini su kanalına devirdi



Cep telefonuyla oynarken otomobilini su kanalına devirdi



Cep telefonuyla oynarken otomobilini su kanalına devirdi

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