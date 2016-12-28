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Cerablus'a dönüşler devam ediyor

Suriyeli 100 kişilik grup Karkamış Gümrük Kapısı'ndan Cerablus'a geçerek ülkelerine döndü.

AA | 28.12.2016 - 11:11
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Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetlerince, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus bölgesinde terör tehditlerine karşı yürütülen harekatın ardından, Türkiye'de barınan sığınmacıların Cerablus'a dönüşü sürüyor.

Cerablus'a dönüşler devam ediyor

Ülkelerine gitmek için Gaziantep Valiliğine müracaat eden Suriyeliler, alınan izinlerin ardından aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 100 kişi, Karkamış Gümrük Kapısı’na geldi.

Cerablus'a dönüşler devam ediyor

Bavullarının yanı sıra kamyonetlere yükledikleri ev eşyalarını da beraberlerinde getiren gruptakiler, Karkamış Spor Salonu’ndaki kayıt işlemlerinin ardından, güvenlik kontrolünden geçerek Cerablus’a gönderildi.

Cerablus'a dönüşler devam ediyor

Sınır kapısını geçen Suriyeliler, kendilerini bekleyen kamyonetlere binerek, evlerine döndü.

Cerablus'a dönüşler devam ediyor

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