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Cerablus’ta 2 terörist bomba yüklü araçla yakalandı

Fırat Kalkanı Harekatı’nı icra eden unsurlar, Cerablus’ta faaliyet gösteren Türk askeri konvoyunu hedef alan bomba yüklü aracı ele geçirdi.

28.01.2017 - 08:14
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Cerablus’ta 2 terörist bomba yüklü araçla yakalandı

Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre; 21 Ocak 2017 tarihinde Cerablus’u hedef alan bomba yüklü bir araç, Fırat Kalkanı Harekatı’nı icra eden unsurlarca saldırıyı gerçekleştiremeden ele geçirildi.

SAĞ ELE YAKALANDILAR

Aracı kullanan şoför ve bombayı patlatacak terörist sağ olarak yakalandı.

Cerablus’ta 2 terörist bomba yüklü araçla yakalandı

EYLEM TALİMATI PKK'DAN

Teröristlerin ifadelerinden, aracın Münbiç’ten hareket ettiği ve Cerablus’ta faaliyet gösteren Türk askeri konvoylarını hedef alacağı anlaşıldı. Her iki teröristin de ifadesinde eylem talimatını Münbiç’te bulunan PYD/PKK mensuplarından aldıklarını itiraf ettiği öğrenildi.

Cerablus’ta 2 terörist bomba yüklü araçla yakalandı

Cerablus’ta 2 terörist bomba yüklü araçla yakalandı

Cerablus’ta 2 terörist bomba yüklü araçla yakalandı

Cerablus’ta 2 terörist bomba yüklü araçla yakalandı

Cerablus’ta 2 terörist bomba yüklü araçla yakalandı

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