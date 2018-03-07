Cerablus'ta bombalı saldırı: 8 ölü, 15 yaralı

Sosyal medyada yeni bir akım var. Çevreye faydalı olan bu akımın adı Plogging. Çıkış yeri ise çöp ithal eden İsveç.

Türkiye'de 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 5,06 artışla 1 milyon 409 bin 314 konut satışı gerçekleşti.

2017'de 1 milyon 409 bin konut satıldı

Fenerbahçe maçı için deplasman tribün fiyatını 130 lira yapan Yeni Malatyaspor, sarı-lacivertli kulübün TFF'ye yaptığı itiraza cevap verdi.

1 Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum Özel hayatıyla ilgili ilk kez konuşan Karamollaoğlu, İngiliz olan eşinin Müslüman olup Türk vatandaşlığı aldığını söyledi.

2 Venezuela'da paralar pul oldu Venezuela, değerini hızla kaybeden para birimi Bolivar nedeniyle zor günler geçiriyor. Hiperenflasyon yaşanan ülkede para, matbaalardan çıkan kağıtlardan daha değersiz hale geldi.

3 Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti Cumhur ittifakının iki lideri ittifak için yasal prosedürleri konuştuktan sonra bir süre çay eşliğinde hasbihâl etti. Erdoğan son anketi gösterip Bahçeli'ye müjdeli haberi verdi.

4 Cinderes'te çatışmalar başladı Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nın 47. gününde Cinderes’in merkezinde çatışmalar yaşanıyor. Cinderes tepesinin temizlenmesiyle operasyon hız kazandı.

5 Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde CHP'li Selina Doğan, doğum gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çekilen sanatçıları biat etmekle suçladı.

6 G.Saray'da oyuncular kendi vergilerini ödeyecek Galatasaray yönetimi, sarı-kırmızılı takımı büyük bir maddi yükten kurtaracak 5 maddelik plan hazırladı. Bunların içinde en önemlisi ise oyuncuların kendi vergilerini kendilerinin ödeyecek olması.