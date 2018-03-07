taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.671
USD
3,7964
EURO
4,7141
ALTIN
162,44
PETR
65,6400

Cerablus'ta bombalı saldırı: 8 ölü, 15 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

AA | 07.03.2018 - 15:58..
  1. Haberler
  2. Dünya

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde düzenlenen bombalı araç saldırısında 8kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, TSİ 14.30 sularında Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Cerablus'taki polis noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Cerablus'ta bombalı saldırı: 8 ölü, 15 yaralı

8 ÖLÜ 15 YARALI

Saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi yaralandı. Yaralananlardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Cerablus'ta bombalı saldırı: 8 ölü, 15 yaralı

PKK'DAN ŞÜPHELENİLİYOR

Yerel güvenlik kaynakları, saldırının terör örgütü PYD/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Dün de Bab ilçesindeki polis merkezi yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 sivil ölmüş, 5 sivil yaralanmıştı.

Cerablus'ta bombalı saldırı: 8 ölü, 15 yaralı



Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Einstein'in aşk notu satışa çıkartıldı
Nobel ödüllü fizikçi Albert Einstein'ın 1921'de 42 yaşındayken kendisini etkileyen 22 yaşındaki İtalyan kimya öğrencisi Elisabetta Piccini'ye yazdığı not açık artırmayla satışa sunuldu.
Suudiler Türkiye'ye yönelik küstah sözleri yalanladı
Suudi Arabistan, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın gazetecilere İran, Türkiye ve terörist gruplara karşı kullandığı "şer üçgeni" ifadesinin, Türkiye'ye yönelik olmadığını belirtti.
Doğu Guta’daki sağlık görevlilerine gıda yardımı
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye rejiminin ablukası altında bulunan Doğu Guta bölgesindeki hastanelerde çalışan sağlık görevlilerine gıda paketi ulaştırdı.
Almanlar Irak askerlerini eğitecek
Almanya, Kuzey Irak'taki peşmergelerin eğitiminden sonra şimdi de Irak merkezi yönetimi askerlerine eğitim ve destek hizmeti verecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum

Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum

460
Venezuela'da paralar pul oldu

Venezuela'da paralar pul oldu

100
Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti

Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti

190
Cinderes'te çatışmalar başladı

Cinderes'te çatışmalar başladı

70
Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde

Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde

123
G.Saray'da oyuncular kendi vergilerini ödeyecek

G.Saray'da oyuncular kendi vergilerini ödeyecek

93
Real Madrid çeyrek finalde

Real Madrid çeyrek finalde

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM