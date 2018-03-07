Cerablus'ta bombalı saldırı: 8 ölü, 15 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde düzenlenen bombalı araç saldırısında 8kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, TSİ 14.30 sularında Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Cerablus'taki polis noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
8 ÖLÜ 15 YARALI
Saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi yaralandı. Yaralananlardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
PKK'DAN ŞÜPHELENİLİYOR
Yerel güvenlik kaynakları, saldırının terör örgütü PYD/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Dün de Bab ilçesindeki polis merkezi yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 sivil ölmüş, 5 sivil yaralanmıştı.