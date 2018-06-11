Cerablus'ta Meslek Yüksekokulu kuruluyor

Suriye’den Arap dünyasına uzanan eğitim, bilim ve kültür yolunun başlangıcı Gaziantep Üniversitesi oldu. Gaziantep Üniversitesine bağlı olarak Suriye'nin Cerablus kentinde Cerablus Meslek Yüksekokulu kurulması ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12.04.2018 tarihli ve 7513506 sayılı yazısı üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 39. Maddesine göre 5 Haziran 2018 tarihli ve 30422 sayılı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

GENÇLERİ TOPLUMA KAZANDIRMA HEDEFİ

Konu ile ilgili yazılı açıklamada bulunan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Suriye’de yaşanan savaş ve iç karışıklık nedeni ile ülkelerini terk etmek durumunda kalan ve bölgenin teröristlerden temizlenmesi ile ülkelerine dönen akademisyen, araştırmacı ve yükseköğretim çağındaki gençlerin yükseköğretime dahil olmalarında açılacak Cerablus Meslek Yüksekokulu önemli bir misyon üstlenmiştir. Bu gençlerin geleceklerini doğru şekilde planlayabilmek ve onları topluma ve ekonomiye en doğru şekilde kazandırabilmek amacı ile kendi dillerinde açılan bir Yükseköğretim Kurumunda eğitim almalarının yararlılığı tartışılamaz görülüyor. Cerablus Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılacak bölümler ve programlar, bölgenin ihtiyaçları gözetilerek ve bölgenin bundan sonraki süreçte gelişiminde ihtiyaç duyulan insan kaynağının en hızlı şekilde yetiştirilmesine katkıda bulunacak şekilde tasarlanacaktır. Bu sayede bölgenin kalkınmasına, barış ve huzurun hakim kılınmasına da katkı sağlanacaktır. Suriye’nin Cerablus şehrinde yükseköğretimden uzak kalan yükseköğretim çağındaki gençlerin Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Meslek Yüksekokulu ile iki yıl boyunca yükseköğretim almaları sağlanırken, ilerleyen süreçte dört yıllık Yükseköğretim Kurumlarının açılması da planlanmaktadır. Ağırlıklı olarak Arap dilinde eğitim verecek olan Cerablus Meslek Yüksekokulu’nun Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı olarak açılması oldukça önemlidir. Zira akademik alanda Gaziantep Üniversitesi’nin sahip olduğu alt yapı yeterliliklerinin ve 45 yıllık kurumsal birikiminin burada değerlendirilmesi sağlanmış olacaktır" dedi.



