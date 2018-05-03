Ceren Hindistan hakim karşısına çıktı

2 yıl 3 aylık kızı Arya'nın kemoterapi tedavisini reddettiği iddiasıyla özel bir hastane tarafından çocuğa koruma kararı aldırılması talebiyle hakkında dava açılan Ceren Hindistan bugün hakim karşısına çıktı.

"ÇOCUK SAĞLIKLIDIR"

Gizlilik kararı alınmasına karar verilen duruşma sonrasında Hindistan'ın avukatı Andım Korkut basın mensuplarına açıklama yaparak "Ceren hanımın çocuğu tedavi edilmiş durumdadır. Çocuk sağlıklıdır ve düzenli doktor kontrolü yapılmaktadır" dedi.

HASTANE AVUKATI: CEREN HİNDİSTAN TEDAVİYİ BİTİRDİ

İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davacı özel hastane adına avukatları ve davalı Ceren Hindistan avukatlarıyla katıldı. Hastane avukatı Ece Deniz Torun, Ceren Hindistan'ın kızı Arya'nın böbrek tümörü tedavisi için kemoterapi ve radyoterapi tedavisi uygulanırken davalı Hindistan'ın tedavi sürecini bitirerek hastaneden ayrıldığını, çocuğun tedavisinin devam ettirilmesi için mahkemeye başvuruda bulunduklarını, bu yönde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, Ceren Hindistan'ın avukatlarının talebi üzerine gizlilik kararı aldı. Davanın baba Ümit Aslan'a ihbarına karar verilerek duruşma ertelendi.