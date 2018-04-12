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Ceren Moray eşiyle nasıl tanıştığını anlattı

Avlu dizisiyle setlere dönen Moray, eşi ile tanışma hikayesini paylaştı.

Haber Merkezi | 12.04.2018 - 07:17..
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Ceren Moray geçtiğimiz yıl eylül ayından Fransız sevgilisi Nico Burn ile Bodrum'da nikah masasına oturdu.

"İKİMİZ DE TURİSTTİK"

Demet Evgar'ın başrolünü oynadığı Avlu dizisiyle setlere dönen Moray, eşi ile tanışma hikayesini Instyle dergisine verdiği röportajda anlattı: "Bercelona’da tanıştık. Turist olarak geldiğimiz bu şehirde geçirecek kısa bir zamanı kalmıştı ikimizin de. İstanbul’a geri döndüğümde bavullarımı havalimanında bırakmış olduğumu eve gelip de telefonla bu bana bildirildiğinde anladım, o derece akıl yitimi yani... Daha o gün aradı Nico, İstanbul’a geleceğini söyledi. Çok gerildim. O büyünün bozulmasını istemiyordum çünkü…

Ceren Moray eşiyle nasıl tanıştığını anlattı

"PEŞİNDEN GELMESEYDİM HAYATIM NASIL OLURDU"

Geldiğinde her ikimiz de nasıl davranacağımızı bilmiyorduk. Aradan birkaç saat geçti belki ‘Bu kızın peşinden gitmeseydim hayatım nasıl olurdu diye düşünmek benim için çok yorucu’ dedi.

"O GÜN AŞIK OLDUM"

O gün aşık oldum ben de ona zaten. Sonrasında uzun ve maddi-manevi zorlayıcı bir seyahatler zinciri başladı ikimiz içinde. Arkasından da evlendik."

Ceren Moray eşiyle nasıl tanıştığını anlattı

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