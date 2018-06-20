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Ceres gezegeninde organik moleküller sanılandan fazla

Cüce gezegen Ceres'te organik moleküllerin sanılandan fazla olduğu belirlendi.

AA | 20.06.2018 - 21:40..
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ABD'de Southwest Araştırma Merkezinde görevli bilim adamı Hannah Kaplan liderliğinde, ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin Dawn uzay aracının verileri üzerinde yapılan yeni inceleme, Ceres'in yüzeyindeki beneklerin, araştırmacıların ilk etapta düşündüğünden daha fazla moleküle ev sahipliği yapan organik madde içerdiğini gösterdi.

Kaplan, Ceres'te görülen tayfsal sinyalin yüzde 40 ila 50'sinin organik moleküllerle açıklanabileceğini hesap ettiklerini söyledi.

Ceres gezegeninde organik moleküller sanılandan fazla

IŞIK DALGALARIYLA KARŞILAŞTIRILDI

Bilim insanları, geçen yıl Dünya'da organik maddeden yayılan ışık dalgalarıyla karşılaştırarak, bunun yüzde 6 ila 10'unun organik maddeyle ya da karbon bazlı içerikle ilişkilendirilebileceğini açıklamıştı.

Araştırmada, Dawn verisinin, Dünya'ya meteor şeklinde düşen ve uzaydan gelen organikler hakkındaki veriyle karşılaştırıldığı belirtildi.

Geçen yıl yapılan keşif, Ceres'de bir zamanlar yaşamın hüküm sürmüş olma ihtimalini doğurmuştu.

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