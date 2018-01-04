Çerimoya nedir

Güney Amerika’nın serin kısımlarında yetişen Çerimoya dünyada 2200 çeşidi bulunan bir meyvedir. Asimina, Duguetia, Fusaea ve Porcelia da bu meyvenin en çok bilinen çeşitleridir.

Çerimoyanın annona türünde yapraklar 2-5 cm uzunluğundadır. Yaygın olarak bodur ağaçlarda yetişen çerimoya bitkisinin yaprakları oval biçimdedir.

Orta ve Güney Amerika, Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerinde ve İsrail de yetişen çerimoyanın annona türü, daha çok Amerika'daki tropik iklimdeki bazı bölgelerde yetişmektedir. Çerimoyalar 700-2400 m rakıma sahip yamaçlarda daha verimli olurken Güney Amerika'da 0-1500 m rakıma sahip yerlerde de yetiştirilebilmektedir.

Bu lezzetli meyve, içerisinde bulunan A vitamini sayesinde vücut direncini arttırıcı bir etkiye sahiptir. B2 vitamini ile de baş ağrılarına iyi gelen meyve iştahı arttırır ve hazmı kolaylaştırır.

