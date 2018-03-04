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Çerkes Cengiz gözaltına alındı

Beykoz'daki evinde emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınan Çerkes Cengiz, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA | 04.03.2018 - 14:36..
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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kendisini 'Çerkes Cengiz' olarak tanıtan Cengiz Şıklaroğlu'nu gözaltına aldı.

Beykoz'daki bir adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Şıklaroğlu işlemleri için Beykoz Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü.

Buradaki işlemleri tamamlanan Şıklaroğlu, Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.

Çerkes Cengiz gözaltına alındı


EVİNDE TİMSAH BESLİYOR

Şıklaroğlu, sosyal medya hesabından evinde beslediği aralarnda aslan, yılan, timsahın da olduğu bazı hayvanların fotoğraflarını çekip paylaşıyordu.

Baskın sonrası Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri de eve gelip hayvanlarla ilgili incelemelerde bulundu.

Çerkes Cengiz gözaltına alındı


Yapılan incelemelerde Şıklaroğlu'nun hayvanat bahçesi açma belgesi olduğu anlaşıldı.

Hayvanlarla ilgili gerekli izinlerin alındığını tespit eden polis, herhangi bir işlem yapmadan ayrıldı.

Evin çevresinde bulunan bir köpek ile yavru aslan ve bazı hayvanlar kameralar tarafından görüntülendi.

Çerkes Cengiz gözaltına alındı


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