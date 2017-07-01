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Çernobil'de çıkan orman yangını söndürüldü

Ukrayna'da nükleer felaketin yaşandığı Çernobil'de girişe kapalı bölgede ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

01.07.2017 - 15:44
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Ukrayna Olağanüstü Haller Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Çernobil'in Lubyanska bölgesinde ormanda önceki gün başlayan yangının tamamen söndürüldüğü bildirildi.

Çernobil'de çıkan orman yangını söndürüldü

İKİ UÇAK HAVADAN DESTEK VERDİ

Yangında 25 hektar ormanlık alanın tamamen kül olduğu ifade edilen açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına Mi-8 tipi bir helikopter ile An-32P model iki uçağın da havadan destek verdiği hatırlatıldı.

Çernobil'de çıkan orman yangını söndürüldü

KANSER VAKALARINDA ARTIŞ GÖRÜLMÜŞTÜ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 110 kilometre uzaklıktaki Çernobil Nükleer Santrali'nde 26 Nisan 1986'da yaşanan kazada patlama olmuş, havaya yayılan nükleer bulut, bölgede ve dünya genelinde milyonlarca canlıya zarar vermiş, kanser vakalarında artış görülmüştü.

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