taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.852
USD
4,6789
EURO
5,4540
ALTIN
190,94
PETR
75,8100

Cervantes Mimar Sinan’ın yaptırdığı camide ameleydi

Don Kişot'un ünlü İspanyol yazarı Cervantes, bir zamanlar Mimar Sinan’ın yaptırdığı Kılıç Ali Paşa Camii’nin inşaatında çalışan bir ameleydi.

Özel İçerik | 24.06.2018 - 10:21..
  1. Haberler
  2. Tarih

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Dünya edebiyatının çığır açmış isimlerinden biri olan İspanyol yazar Miguel De Cervantes’in Mimar Sinan ile kesişen hayat serüveni oldukça ilginç. Akıl almaz bir deli olan Cervantes’in efsane olan İstanbul macerası, kesilecek elinin derdine düşerek kaçtığı İtalya’da başlıyor, Mimar Sinan’ın amelesi olarak çalıştığı Kılıç Ali Camii’nde son buluyordu.

ELİ KESİLMESİN DİYE ORDUYA KATILDI

1569 yılında Madrid’de bir asilzadeyi yaralayan Cervantes hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Sağ eli kesilecek ve 10 yıl sürgünde kalacak olan Cervantes, elini ve hayatının bir kısmını kurtarmak için İtalya’ya kaçtı. Hiç parası olmayan Cervantes’in, en sonunda orduya katılmaktan başka çaresi kalmamıştı.

Cervantes Mimar Sinan’ın yaptırdığı camide ameleydi

OSMANLI’YA KARŞI SAVAŞAN BİR YAZAR: CERVANTES

7 Ekim 1571 tarihinde Korint Körfezi'nde yapılan İnebahtı Deniz Muhârebesi'nde Osmanlıya karşı savaşan haçlılar arasında meşhur bir de romancı vardı: İspanyol yazar Miguel De Cervantes. 1571’de Osmanlı İmparatorluğu donanmasıyla yapılan İnebahtı Deniz Savaşı’na katılan Cervantes, Marquesa adını almış bir kadırgada kalıyordu.

Cervantes Mimar Sinan’ın yaptırdığı camide ameleydi

BU SEFER DE OSMANLI ELİNİ ALDI

Savaş sırasında iki defa göğsünden yaralanan Cervantes, aynı zamanda bir top güllesiyle de elini kaybetmişti. Elini kaybetmekten korkup kaçan ünlü yazar, elini İnebahtı’da Osmanlı toplarına kaptırdı.

MİMAR SİNAN'IN EMRİNDE ÇALIŞTI

Beş yıla yakın Akdeniz’de dolanan ve bu süre zarfında sürekli Osmanlı askerleriyle savaşan Cervantes, “El Manço Lepanto” yani, İnebahtı Çolağı lakabıyla ün saldı. Bu esirler arasında çilekeş Cervantes de vardı. İnebahtı'da Osmanlı leventlerine esir düşen İspanyol yazar Cervantes, İstanbul'a getirilmiş ve Tophâne'deki Kılıç Ali Paşa Cami'nin inşâsında taş taşıyarak Mimar Sinan'ın emrinde çalıştı. Yani amelelik yapıyordu. Buradaki yoğun çalışmalarından ötürü serbest bırakılan Cervantes ülkesine kalan teke eliyle geri döndü.

Cervantes Mimar Sinan’ın yaptırdığı camide ameleydi

‘’ŞEYTAN GÖRSÜN YÜZÜNÜ’’

Cervantes İstanbul macerasından ayrılırken şu dizeleri söyler:

''Elveda anlı şanlı İstanbul,
Elveda Pera ve Pelmas, Elveda
Chufiti merdiveni ve hatta Guedi
Elveda,
Güzelim Visitax Bahçesi, Elveda,
Santa Zofia dediğiniz büyük tapınak
Şimdi artık büyük bir mescitsin
Elveda Taraçanas, şeytan görsün yüzünü!''

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Oylar çalınıyor yaygarası koparanlar oyları mı çalıyor

Oylar çalınıyor yaygarası koparanlar oyları mı çalıyor

95
Üsküdar'da CHP-İyi Parti-Saadet buluşması

Üsküdar'da CHP-İyi Parti-Saadet buluşması

190
Sezen Aksu oyunu erkenden kullandı

Sezen Aksu oyunu erkenden kullandı

68
Şanlıurfa'da akıma kapılan yarış atları telef oldu

Şanlıurfa'da akıma kapılan yarış atları telef oldu

24
FIFA Dünya Kupası'nda penaltı rekoru

FIFA Dünya Kupası'nda penaltı rekoru

11
ABD'nin devasa uçak mezarlığı

ABD'nin devasa uçak mezarlığı

17
Kucağına aldığı kediyi denize attı

Kucağına aldığı kediyi denize attı

72
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM