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Cesare Pavese’den yaşama uğraşı üzerine 15 alıntı

Edebi kariyerinin doruğunda hayata veda eden Pavese’nin “Yaşama Uğraşı” eserinden seçilmiş 15 alıntı…

Özel İçerik | 27.08.2018 - 16:02..
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cesare pavase

Bir memur çocuğu olarak büyüyen Pavese, üniversitede tercihini edebiyat yönünde yapmıştı. İngiliz ve Amerikan Edebiyatı’na ilgi duyan yazar, bitirme tezini de Walt Whitman şiirleri üzerine hazırladı. Tüm yaşamı boyunca yürüttüğü çalışmaların sonunda şair, romancı, çevirmen ve eleştirmen olarak anıldı. Ve bu yaşamı, 68 yıl önce bugün İtalya’nın en önemli ödüllerinden “Strega Ödülü”nü aldıktan sonra, Torino’daki bir otel odasında bütün özel kağıtlarını yok edip, 21 tane uyku ilacı alarak intihar etti.

Kendisini yaşam yolunda verdiği savaş üzerine yazdığı “Yaşama Uğraşı” kitabından 15 özel alıntıyla anıyoruz…

Cesare Pavase'nin ölüm yıl dönümünde Yaşama Uğraşı'ndan 15 alıntı

- Yanlışlar hep başlangıçla ilgilidir.

*

- Bir deli yeniden akli dengesini kazanabilir, ama hayalcinin yeryüzünden kopmak dışında yapacağı bir şey yoktur. Delinin düşmanları vardır. Hayalcinin kendisinden başka bir şeyi yoktur!

*

- ‘Dünyadan bir şey istemekten vazgeç sana ne yapacağını bilemeyeceğin kadar çok şey verecektir dünya’ sözünün doğruluğu şurada: Sen her şeyden vazgeçince, sana kalan en küçük şeyler bile büyük önem kazanır.

Cesare Pavase'nin ölüm yıl dönümünde Yaşama Uğraşı'ndan 15 alıntı

- Ama bütün deliler, bütün serseriler, bütün caniler, bir zamanlar çocuktular, senin gibi oynamışlardı, gelecekte onları güzel şeylerin beklediğine inanmışlardı.

*

- Bir kere şunu iyice anla ki, birini sevmek, bunun karşılığında sevilsen bile, sevilen kimseyi ilgilendirmeyen kişisel bir sorundur.

*

- Kendine yeterli bir yalnızlıktır olgunluk. Gençlik ise ne kendi bedenine sahiptir ne de dış dünyaya.

Cesare Pavase'nin ölüm yıl dönümünde Yaşama Uğraşı'ndan 15 alıntı

- İyilik ile kötülük arasında bir seçim yapmanın gerekli olması, özgürlüğün zaten yitirilmiş olduğu anlamına gelir.

*

- İnsanın çocukluğu, derdini söylemekle ona çare bulmanın aynı şey olmadığını anlayınca biter.

*

- Kendimiz için başaramadığımız her şey, özgürlüğümüzü o ölçüde eksiltir.

Cesare Pavase'nin ölüm yıl dönümünde Yaşama Uğraşı'ndan 15 alıntı

- Gündelik hayatın dertleri mi seni korkutan? Hayır. Seni korkutan içindeki boşluk.

*

- Aşırı tutkuya kapılan her insan boş inançlara sahiptir.

*

- Alışkanlık hayal gücünü öldürür.

Cesare Pavase'nin ölüm yıl dönümünde Yaşama Uğraşı'ndan 15 alıntı

- Ah! Şu kayıtsızlığın gücü! Budur taşlara milyonlarca yıl değişmeden dayanabilme olanağı veren.

*

- İnsan artık istemediği zaman elde eder bazı şeyleri.

*

- En büyük mutsuzluk yalnızlıktır.

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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