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Cesc Fabregas 6 aylık bebeği hastanelik etti

Chelsea'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Cesc Fabregas iddialara göre parkta top oynarken bir bebeği hastanelik etti.

12.04.2017 - 12:06
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Victoria Diethardt isimli bir anne 6 aylık bebeği Mark’ın beyin sarsıntısı geçirdiğini ve buna Chelsea’nin yıldızı Fabregas’ın sebep olduğunu söyledi.

Cesc Fabregas 6 aylık bebeği hastanelik etti

CNN Türk'ün The Sun'dan aktardığı habere göre; Londra’da top oynamanın yasak olduğu özel bir parkta Fabregas’ın çektiği şutun oğlunun kafasına sert bir şekilde çarptığını iddia eden anne, “Mark’ı hemen hastaneye götürdüm ve bir uzman beyin hasarı olasılığının olduğunu söyledi. Normalde bebeğim hayat doluydu ama olaydan sonra bütün gün uyudu ve uyandığında boş boş bakıyordu.” dedi.

Cesc Fabregas 6 aylık bebeği hastanelik etti

Olaydan sonra Fabregas’ın kendilerinden özür dilediğini belirten Victoria, 540 poundluk tıbbi masraflardan dolayı oyuncuya dava açmaya hazırlanıyor.

Cesc Fabregas 6 aylık bebeği hastanelik etti

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