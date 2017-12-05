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Cesedin üzerinden kimliği çıkınca öldü sanıldı

Adana'da, öldürülen bir kişinin cesedinin üzerinden kaybettiği kimliği çıkan Bülent Gönen'i yakınları arayıp "öldün mü" diye sorunca gerçek ortaya çıktı.

İHA | 05.12.2017 - 13:01..
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Adana'nın Seyhan ilçesinde dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından başından ve boynundan vurularak öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinden Bülent Gönen (40) adına düzenlenmiş kimlik çıktı.

Cesedin üzerinden kimliği çıkınca öldü sanıldı

YAKINLARI ARAYARAK 'ÖLDÜN MÜ' DİYE SORDU

Televizyon ve gazetelerde “Bülent Gönen öldürüldü” şeklindeki haberlerin yayılması üzerine kimliğin asıl sahibi ortaya çıktı. Seyhan ilçesinde kaportacılık işiyle uğraşan Bülent Gönen, cesedin komşusu Mustafa Saraç’a ait olduğunu belirterek şunları söyledi:

“3 hafta önce cüzdanımı kaybetmiştim. Bunun üzerine gerekli yerlere başvuruları da yapmıştım. Dün beni çok sayıda yakınım arayarak ’öldün mü?’ diye sorunca şoke oldum. Bir cinayet olmuş ve ben öldürülmüşüm. Emniyete gidip ifade verdiğimde gerçeği öğrendim. Kaybettiğim cüzdanımdaki nüfus kağıdım borçlarından dolayı aranan komşum tarafından alınmış ve kimlik sorgularında kullanılmış. Şu anda selam okunuyor, helvama kadar yeniyordur diye düşünüyorum ama Allah’a çok şükür ölmedim, yaşıyorum.”

Savcılığın cinayetle ilgili soruşturması sürüyor.

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