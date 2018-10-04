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Ceset incelemeye gelen öğrenciler gözyaşlarına boğuldu

Gaziantep'te Hukuk Fakültesi öğrencileri, ders kapsamında ceset incelemek için geldikleri Adli Tıp'ta cenazenin yakınlarının durumuna dayanamadı.

AA | 04.10.2018 - 02:49..
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Adli Tıp Dersi kapsamında, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirilen öğrenciler, adli vakalarda ölüm sebebinin belirlenmesi ve savcılık boyutundaki incelemelerde tecrübe edinebilmeleri için otopsi işleminin yapıldığı odaya alındı.

Öğrenciler, gruplar halinde girdikleri otopsinin ardından zor anlar yaşadı.

Ceset incelemeye gelen öğrenciler gözyaşlarına boğuldu

CENAZE YAKINLARININ ACISI, ÖĞRENCİLERİ DE ETKİLEDİ

Otopsi yapılan cenazenin yakınlarının durumundan da etkilenen bazı kız öğrenciler, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Öğrenciler, Adli Tıp Kurumu bahçesinde bekleyen cenaze sahiplerini de teselli etmeye çalıştı.

Ceset incelemeye gelen öğrenciler gözyaşlarına boğuldu

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