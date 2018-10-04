Ceset incelemeye gelen öğrenciler gözyaşlarına boğuldu

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, TürkAkım doğalgaz boru hattının, ilgilenen ülkeler için AB'nin katılımıyla da bir proje olabileceğini söyledi.

Rusya’dan AB’ye: Siz de Türk Akımı'na gelin

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Bakan Pakdemirli: Dost ülke İran’ın yanındayız

İran'a resmi ziyaret düzenleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İran'ı dost ülke olarak gördüklerini ve her zaman yanında olduklarını belirtti.