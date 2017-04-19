Çeşme açıklarındaki kaçak botunda 68 Suriyeli yakalandı

Çiftlik Mahallesi'ndeki eski Alman Tatil Köyü'nden lastik botla denize açılan Suriyeli kaçaklar, bugün saat 04.30 sıralarında Karaabdullah Burnu açıklarında, Türk sahil güevinlik ekibi tarafından farkedildi. Bottaki, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 68 Suriyeli, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

SAKIZ ADASI'NA GEÇMEYE ÇALIŞTIĞINI SÖYLEDİ

Çeşme İskelesine'ne getirilen, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) temsilcileri tarafından battaniye, yiyecek ve içecek dağıtılarak ihtiyaçları karşılanan Suriyeliler arasında, 15 gün önce Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan ve sancıları tutunca kaldırıldığı Çeşme'deki hastanede doğum yapan Şehira Kasım ile Suriye'deki iç savaşın hayatlarını alt üst etmesi nedeniyle 'Kader' adını verdiği kız bebeğinin de bulunduğu öğrenildi. Şehira Kasım, eşinin üç ay önce önce Yunan Adaları'na, oradan da Almanya'ya gitmeyi başardığını belirtip, kendisinin de beğiyle onun yanına gidebilmek için Sakız Adası'na geçmeye çalıştığını söyledi.

İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖNDERİLECEKLER

Yakalanan 68 Suriyeli'nin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri bildirildi.













