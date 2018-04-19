Çeşme - Alaçatı Havalimanı ihalesi yarın yapılacak

Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesi için 24 firma şartname satın aldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından aldığı bilgiye göre, ulaştırma sisteminin en önemli dişlilerinden biri olan havacılığın gelişmesi için 2003'ten bu yana atılan köklü adımlara yarın yapılacak Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesiyle bir yenisi daha eklenecek.

YAP - İŞLET- DEVRET MODELİYLE HAYATA GEÇİRİLECEK

Turizmin gözde yerlerinden Çeşme - Alaçatı'yı cazibe merkezi haline getirecek havalimanı, yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilecek.

24 FİRMA İHALEYE KATILACAK

Havalimanı için bugün itibarıyla 24 firma şartname satın aldı. Havalimanı, hem özel jetleri ağırlayabilecek hem de eğitim uçuşları ve charter seferleri için hizmet verecek.