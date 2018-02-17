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Çeşme- Alaçatı Havalimanı ihalesinin tarihi belli oldu

Çeşme'de inşa edilecek butik havalimanının ihale tarihi 20 Nisan olarak açıklandı.

Haber Merkezi | 17.02.2018 - 10:39..
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Çeşme- Alaçatı Havalimanı ihalesinin tarihi belli oldu

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Başbakan Binali Yıldırım daha önce İzmir'de 35 proje hayata geçireceklerini müjdelemiş ve bu projeler arasında Çeşme- Alaçatı Havalimanı'nın da yer aldığını dile getirmişti.

İHALE 20 NİSAN'DA

Doğasıyla ve konumuyla da yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline gelen Çeşme, bu havalimanı sayesinde daha kolay ulaşılabilecek. Havaliman için çalışmalar sürüyor.

Kamulaştırma ve tahsisi biten Alaçatı Havalimanı'nın Mart-Nisan ayında yapım ihalesine çıkılacağı belirtilmişti. Şimdi ise ihale tarihi netleşti ve 20 Nisan olarak açıklandı.

"VERDİĞİMİZ BİR SÖZÜ DAHA TUTACAĞIZ"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan konuyla ilgili olarak, "Alaçatı Havalimanı projesiyle ilgili bütün çalışmalarımızı bitirdik. Kamulaştırma önemliydi ve tamamlandı. Daha önce yatırım planında olması nedeniyle ÇED ihtiyacı zaten yoktu. İhtiyaç listesi çalışmaları da tamamlandı. Önümüzdeki 3-4 ay içinde avam projesi çalışmalarını tamamlayacağız. Daha sonra da yap-işlet-devret ihalesini de gerçekleştirerek İzmirlilere verdiğimiz bir sözü daha tutacağız." diye konuştu.

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