Çeşme projelerle canlanacak

İç turizmde ilgi çeken ve marka destinasyon haline gelen Çeşme, tüm bunlara rağmen yabancı turist çekmekte zorlanıyor.

Çeşme, bu yıl Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bölgede geliştireceği iki proje için umutlandı.

İKİ PROJE YAPILACAK

Bölgede geliştirilecek projelerden ilki Alaçatı Havalimanı projesi ve ikincisi de Termal Turizm Sağlık AŞ'nin (TETUSA) gerçekleştireceği kür merkezi projesi olacak. Böylece Çeşme'de kısa olan turizm sezonunun 12 aya çıkarılması hedefleniyor.

"ALAÇATI HAVALİMANI NİSANDA İHALE EDİLECEK"

Çeşme'nin kaderini değiştirmesi beklenen Alaçatı Havalimanı projesinin onaylandığını kaydeden Öncel, "Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, geçtiğimiz ay İzmir'de yapığı açıklamada, Alaçatı Havalimanı'nın fizilibite çalışması biter bitmez, yap-işlet-devret modeliyle ihale edilebilmesi için Yüksek Planlama Kurulu'na gideceğini ve muhtemelen nisan ayında ihaleye çıkılacağını duyurmuştu. Yıllardır 'adı var, kendi yok' havalimanında gelinen nokta turizmcileri son derece mutlu etti. Ne zaman Çeşme sahilinden Sakız Adası'na inen-kalkan uçakları görsek hep içimiz cız ederdi. Şimdi küçük uçakların inebileceği bir havaalanı tasarlanmakta. Aslında plan ve proje büyük uçaklara göre yapılsa, yani geleceğe dönük bir çalışma olsa, altyapısı ona göre hazırlansa çok daha iyi olacak diye düşünüyoruz. İstanbul'a üçüncü havaalanı yapılıyor. Antalya üçüncü havaalanı projesi için Kaş civarında çalışma yürütüyor. Yakın bir gelecekte Adnan Menderes'ten sonra İzmir'in uluslararası bir havalimanına ihtiyacı olacak. Bu yer Alaçatı havalimanı olmalıdır" diye konuştu.