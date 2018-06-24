taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.852
USD
4,6789
EURO
5,4540
ALTIN
190,94
PETR
75,8100

Çeşme ve Alaçatı sokaklarında seçim sessizliği

Okulların kapanması ve bayram tatili nedeniyle İzmir'in turizm cenneti ilçesi Çeşme'ye akın eden tatilciler, tatillerine oy kullanmak için ara verdi.

İHA | 24.06.2018 - 03:09..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bayram tatilinde 700 bin kişiyi ağırlayan ve izdiham yaşanan Çeşme’de, bayram tatili sonrasında da hareketlilik yaşanırken, 24 Haziran seçimlerinde oy kullanmak için tatile ara veren tatilciler ikamet ettikleri bölgelere dönünce, Çeşme ıssız kaldı.

Çeşme ve Alaçatı'da sokaklarda seçim sessizliği

Çeşme ve Alaçatı sokaklarında seçim sessizliği

YÜZDE YÜZ DOLU OTELLERİN ÇOĞU BOŞ

Bayram tatilinde yüzde yüz doluluğa ulaşan oteller de büyük ölçüde boşalırken, yoğun hareketlilik yaşanan Çeşme ve Alaçatı sokakları sessizliğe büründü. Bayram tatilinde ve hafta sonlarında yer bulmakta zorlanılan kafe, restoran ve barlarda da masalar bomboş kaldı.

Çeşme ve Alaçatı sokaklarında seçim sessizliği

KAFE VE RESTORANLAR ISSIZ

Alaçatı’nın izdiham yaşanan kafe ve restoranlarının hafta sonu olmasına rağmen birden bire boşalması ve hiç müşterinin olmaması dikkatleri çekti.

Çeşme ve Alaçatı çarşısındaki hediyelik eşya dükkanları da seçim molası veren tatilcilerin Çeşme’den ayrılması nedeniyle satış yapamadılar. Çeşme’nin plajları da yaz mevsiminde alışık olunmadık bir şekilde boş kaldı.

Alaçatı’daki bazı hediyelik eşya büfeleri ise tatilciler Çeşme’den ayrıldığı için hiç açmadılar.

Çeşme ve Alaçatı sokaklarında seçim sessizliği

ÇEŞME BELEDİYESİ MESAJ YAYINLADI

Çeşme Belediyesi’nin sosyal medya sayfasında yayınladığı "Kapalıyız, oy kullanmaya gittik döneceğiz. Geleceğimiz için herkesi 24 Haziran’da ikametgahında oy kullanmaya davet ediyor, sonra Çeşme’ye bekliyoruz" yazılı afişi de yankı bulurken, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, oy kullanmak için ikametgahlarına dönen tatilcilere teşekkür ederek, ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşıyan 24 Haziran seçimleri için tatile verilen molanın ardından tatilcileri Çeşme’de en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyledi.

Çeşme ve Alaçatı sokaklarında seçim sessizliği

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şanlıurfa'da akıma kapılan yarış atları telef oldu

Şanlıurfa'da akıma kapılan yarış atları telef oldu

13
Üsküdar'da CHP-İyi Parti-Saadet buluşması

Üsküdar'da CHP-İyi Parti-Saadet buluşması

56
FIFA Dünya Kupası'nda penaltı rekoru

FIFA Dünya Kupası'nda penaltı rekoru

7
Kocaeli'de düğün kavgacıları polise de saldırdı

Kocaeli'de düğün kavgacıları polise de saldırdı

6
Kendisiyle alay eden kocası ve yakınlarını zehirledi

Kendisiyle alay eden kocası ve yakınlarını zehirledi

7
Bosna'da katledilenler için Drina Nehri'ne gül bırakıldı

Bosna'da katledilenler için Drina Nehri'ne gül bırakıldı

3
Londralı Müslümanlar festivalde buluştu

Londralı Müslümanlar festivalde buluştu

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM